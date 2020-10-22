〈台股盤後〉電子權值股拉抬 小漲39點重新站回12900點

美股周三進行修正，台股今 (22) 日走勢震盪，尾盤在台積電、聯電、華邦電等電子權值股拉抬下，終場黑翻紅，小漲 39.78 點或 0.31%，收最高 12917.03 點，成交量與昨日相當，約 1700 億元。

觀察權值股今日表現，蘋概三王僅台積電尾盤收高，鴻海、大立光皆在平盤附近遊走，台塑四寶中南亞表現最強勁，最後一盤成交價大漲 2 元，終場黑翻紅，以上漲 3% 作收，其餘如台化、台塑等也有 1% 左右漲幅。

高價股走勢較疲軟，祥碩、譜瑞 - KY 皆因賣壓沉重，跌幅皆逾 3%，矽力 - KY、信驊也小跌近 1%，僅緯穎持續反彈，強漲逾半根漲停板，收在 758 元。

今日盤面焦點包括聯電、華邦電、欣興等，其中，聯電公告，擬以 6000 萬美元與美國司法部達成協商，罰金遠低市場預期，激勵買盤進駐，收盤價站上 33 元，創逾 16 年新高。

華邦電則因市場傳出，切入 iPhone 新機 OLED 面板外掛 NOR Flash 晶片，且因競爭對手今年已無產能供應，華邦電成為獨家供應商，今日股價開高收最高，達 15.85 元，創下七個月來新高。

儘管新台幣近日維持強勢格局，不過台股近期持續受外資調節，加上美國大選將近，以及疫情影響，台股持續震盪，預計在美國大選結果尚未出爐下，台股恐仍維持盤整格局。