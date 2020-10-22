〈金管會備詢〉北富銀新系統升級卡卡問題 影響用戶數逾3000人

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行利用國慶連假進行核心系統升級，沒想到狀況頻傳，金管會主委黃天牧今天表示，推測北富銀是因壓力測試情境不夠廣泛，才會產生問題，根據掌握資料，影響客戶數約 3000 多位。

北富銀 8 日晚上 22 時至 10 日晚上 22 時進行核心系統升級，但上線後狀況多多，立委洪孟楷關切原因為何；銀行局局長莊琇媛回應表示，北富銀進行核心系統轉換，但上線後系統介接不太順利，跟當初設計邏輯沒辦法完全相容，推測是北富銀在進行壓力測試時，部分情境沒有想得很周全。

金管會要求北富銀要限期提出查核報告，黃天牧也表示，期限是今天，北富銀應會在下班以前將報告送達。

黃天牧進一步指出，事情發生後，檢查局有派人前往北富銀了解，根據掌握資料，影響客戶數約 3000 多位。

洪孟楷還詢問，針對此個案有沒有裁處空間，黃天牧回應，要不要處理一切等收到報告後再決定，但「懲處要拿捏」，因為現在很多銀行都在進行數位轉型升級階段，若動輒處以重罰，銀行恐怕都不敢升級；金管會將要求銀行公會訂定通案處理原則，讓以後轉型銀行可以遵循一致的規則，降低發生問題的機率。