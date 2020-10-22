美廉社搶咖啡市場 年底前逾百店開賣 明年再增150家

三商家購 (2945-TE)(美廉社) 董事總經理邱光隆今 (22) 日指出，美廉社仍將維持快速展店腳步，截至目前全台店數共 758 家，預估年底可達 766 家，中期目標是 2023 年全台達 1300 家，同時，邱光隆強調，美廉社將積極推動 simple cafe 攻占巷口咖啡市場，目標年底前將有超過百家店可提供咖啡服務，明年全台販售咖啡據點再增加 150 家，2023 年達 500 家。

過往現沖咖啡除了連鎖咖啡通路，也是超商視為「黑金」的主要商品，隨著近年全聯投入現煮平價咖啡市場，超市業者陸續跟進，邱光隆說，美廉社耗時近 2 年時間研發測試，至今已有 98 家門市販售咖啡，預計年底將破百家，明年目標續開 150 家，為既有店點增添營收新動能。

三商家購今日也首次舉辦加盟商暨儲備幹部招募大會，吸引超過百人報名儲備店長 / 儲備區督導、以及近 200 位潛在加盟主，邱光隆說，全台村里數共 7760 個，展店仍有相當大的空間，「希望每個里都有一個美廉社」，而為因應 2023 年全台總店數達 1300 家店展店需求，三商家購將需要聘僱共 500 名店長、區督導 50 名，部副理 10 名以及部經理 5 名。

另外，邱光隆提到，據內部消費數據分析，美廉社使用非現金支付占 15%，其中有 20% 來自 Line Pay，因此，美廉社首度與 Line 合作共生會員計畫，推出美廉社消費可累積 1% linepoints 活動，希望藉由串流線上線下，將龐大的 Line 購物會員導入美廉社。