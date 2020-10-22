【日盛投顧】尾盤出量急拉 站回5日線之上

◆盤勢分析

1. 週四因美股四大指數表現不佳，台股以小低盤開出，盤中再傳美國紓困案再度闖關失敗，美股電子盤與亞股走弱，台股平盤附近量縮震盪。但最後一盤在 2330 台積電、2303 聯電、台塑四寶等權值股急拉，台股爆出 269 億元大量，指數跳升 28.94 點，終場收在 12，917.03 點，漲幅 0.31%。

2.OTC 開高走低，終場收在 165.57 點，跌幅 0.28%，終止連三漲走勢。目前上方壓力在前波高點 169.64，下方支撐為半年線約 160.5 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股開低收高，收長紅 K 棒，再度站上 5 日均線。

(2) 量能：尾盤單筆爆出成交量 269 億元，整日成交量為增至 1，726.31 億元。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔震盪，向下缺開口逐漸縮小。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 48.82 億元；外資 + 67.38 億元、投信 - 8.31 億元、自營商 - 10.24 億元。

結構半導體、矽晶圓、比特幣、防疫個股表現

1. 半導體：代工大廠 2303 聯電針對洩密案向美國司法部提出建議量刑書狀，雖然公司預估將影響獲利 0.14 元，但有利釐清不未來確定性，股價週四逆勢上漲。2344 華邦電傳出獨家吃下蘋果 iPhone12 系列新機 OLED 面板外掛 NORFlash 訂單，股價再創波段新高。IC 測試載板廠 6683 雍智受惠需求暢旺，3Q20 優於預期，4Q20 淡季不淡，股價收漲超過 7%。

2. 矽晶圓：SEMI 發表產業落底，加上 1Q21 有機會調漲價格，3532 台勝科、6182 合晶、6488 環球晶、5483 中美晶轉強。

3. 比特幣：PayPal 宣布允許用戶使用加密貨幣買賣交易，帶動比特幣衝上 13，000 美元，連動顯示卡 6150 撼訊、2399 映泰、2465 麗臺股價攻高。

4. 生技、防疫：外有歐洲新冠疫情升溫，內有流感威脅，相關的防疫股 1325 恆大、9919 康那香、6504 南六、1477 聚陽。快篩試劑獲得許可，4736 泰博收漲 3%。

5. 操作建議：全球股市隨美國總統大選、紓困方案、美股財報、歐洲疫情等因素干擾，呈現大幅波動。台股進入萬三大關，市場追價態度轉趨謹慎，預期 12600～13000 區間震盪。短線焦點可布局有新品發表的蘋果供應鏈，還有中秋與國慶長假等相關受惠股。