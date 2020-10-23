〈台股盤前〉美總統大選觀望濃 挑戰萬三關卡須靠攻擊量

台股昨 (22) 日尾盤在權值股急拉之下，終場上漲 39.78 點，收在 12917.03 點。展望今日，美國總統大選前台股成交量不易放大，市場觀望氣氛濃厚，預期大盤還是以高檔震盪為主，若要挑戰「萬三」關卡須靠攻擊量。

外資昨天回頭買超台股，三大法人呈現土洋對作，外資終止連二賣，轉為買超 67.33 億元；投信則持續賣超 8.31 億元；自營商同步賣超 10.24 億元，三大法人合計買超 48.81 億元。

美股四大指數也因總統大選陷入觀望震盪，終場四大指數全數小漲，道瓊指數上漲 152.84 點，或 0.54%，收 28,363.66 點。標普 500 指數上漲 17.93 點，或 0.52%，收 3,453.49 點。那斯達克指數上漲 21.31 點，或 0.19%，收 11,506.01 點。費城半導體指數上漲 3.19 點，或 0.13%，收 2,370.45 點。

今日觀盤重點，特斯拉第 3 季營收與交車量均創新高，將從中國大陸出貨 Model 3 到歐洲市場，貿聯為特斯拉電池線束主力供應商，配合特斯拉擴產，業績可望跟著看俏。另外，供應鏈包括和大、聯嘉、和勤等增添想像空間。

鴻海集團持續出脫阿里巴巴集團持股，繼 10 月上旬賣股後，昨日再度公告處分阿里持股，本次交易總金額約 1.95 億美元（約新台幣 56.6 億元），已實現利益約 1.3 億美元（約新台幣 37.57 億元），在此挹注下，鴻海股價是否表態值得關注。

新台幣兌美元匯率走升，對電子股收益影響甚巨，外資券商美銀美林從中挑選台積電、譜瑞 - KY、宏碁、華碩四家，有望安度匯率波動風險，也值得留意此四檔個股後續股價表現。

整體來說，台股昨天守穩 5 日與 10 日線，但隨著美國總統大選進入倒數，選情與相關言論牽動全球金融市場，大盤已在 12750 至 13000 點關前盤整超過 10 個交易日，今天若要挑戰「萬三」大關，則需要靠成交量放大至至少 2000 億元攻擊量助攻，否則選前台股都會呈現量縮觀望震盪。