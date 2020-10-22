失業情勢改善 9月失業率3.83% 寫6個月來新低

主計總處今 (22) 日公布我國 9 月失業率為 3.83%，較上月續降 0.16 個百分點，不僅連續 2 個月下滑，也是 6 個月以來低點，主計總處指出，9 月失業人數共 45.8 萬人，月減 2 萬人或 4.24%，顯示國內景氣回溫，加上社會新鮮人陸續投入職場，使失業情勢持續改善中，惟就業人數尚未回到疫情前水準。

9 月失業人數共 45 萬 8000 人，較上月減少 2 萬人，其中，因工作場所業務緊縮或歇業以及對原有工作不滿意而失業者分別減少 8000 人、5000 人，而隨著應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減 5000 人。

與去年同期相比，9 月失業人數略增加 3000 人；而前三季失業率平均為 3.88%，年增 0.15 個百分點，失業人數平均為 46 萬 4000 人，年增 1 萬 8000 人。

從就業面來看，主計總處統計，9 月就業人數共 1150 萬 4000 人，受暑期工讀生退離及臨時性工作結束影響，較上月減少 3000 人或 0.03%，工業部門減少 4000 人或 0.08%，服務業部門和農業部門均與上月持平。

比起去年同期，9 月就業人數減少 3000 人或 0.03%。

另一方面，主計總處指出，由於學校開學，老師恢復正常工時，使就業者週工時未達 35 小時者為 21 萬 9000 人，月減 9 萬 7000 人。

觀察鄰近主要國家 (地區) 失業狀況，香港 9 月失業率為 6.7%、南韓 3.6%，而日本 8 月為 3.0%。