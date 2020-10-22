豐興Q4鋼筋出貨衝25萬噸 棒線湧急單營運升溫

鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 今 (22) 日召開線上法說，公司經營團指出，第四季進入傳統旺季，加上建廠、營建、公共建設等需求，鋼筋單季出貨可望延續動能，上看 25 萬噸，加上棒線急單湧線，整體營運不看淡。

豐興指出，第四季進入傳統旺季，加上台商回流帶動建廠需求、房市熱絡刺激新建案開出、加上公共工程政策推動，資料也顯示，全年鋼筋消費量將可望達到 2015 年以來新高，整體鋼筋出貨表現不看淡。

其餘產品方面，豐興表示，低迷已久的棒線產品，近期表現也逐步回溫，陸續有急單出現；型鋼表現則估持穩。

產品組合部分，前三季來看，鋼筋占 53%、型鋼 22%、棒線 25%，而在豐興衝刺出貨奏效、產銷規模提昇下，毛利率最低的鋼筋，現在都有 1 成上下，也推升前三季毛利率衝上 14%。

此外，過往廢鋼在第四季因為氣候寒冷導致港口結凍，供給下滑支撐報價走勢，豐興表示，今年因為有疫情影響，還需觀察漲價效應的力道。

豐興第三季稅後純益 7.64 億元，季增 19%、年增 111%，每股純益 1.31 元；前三季稅後純益 19.15 億元，每股純益 3.29 元。