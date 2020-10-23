錯過蘋果谷歌早期投資? 傳奇基金經理有類似標的

全世界投資人都巴不得自己是 Google (GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US) 的早期股東，投資人您錯過了嗎？華爾街神級交易員、傳奇基金經理人 Paul Tudor Jones 提供類似標的，即投資比特幣。

全球最大的加密貨幣比特幣本月上漲近 20%，週四比特幣自 2019 年 7 月以來首次突破 13,000 美元，隨後回吐漲幅，週五持續衝高逾 3%，徘徊 13,000 美元以上。

截稿前，比特幣持續維持 13,000 美元以上。(圖片：coindesk)

神級交易員、華爾街傳奇基金經理 Paul Tudor Jones 週四受訪時提到，我認為現在是比特幣的第一回合，它還有很長的路要走。

Paul Tudor Jones 並非首次提到比特幣，他 5 月份就首次透露持有了比特幣。Paul Tudor Jones 週四表示：「我現在比以前更喜歡比特幣了。有很多非常聰明和成熟的人相信它。」

聯準會 (Fed) 正在給加密貨幣帶來利多，史無前例的量化寬鬆政策 (QE) 正在為通膨埋下隱患。調整通膨目標框架接受一段期間高於 2%，以抵消物價上漲速度放緩。隨著經濟復甦，新策略使投資者尋求新的通膨對沖。

黃金、銅和長期殖利率曲線是更為傳統的通膨選擇，但它們都比不上比特幣的走勢。投資加密貨幣就像在對 Google、蘋果這樣的科技巨頭進行早期投資。