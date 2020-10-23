投行降評公開認錯！特斯拉是必須擁有的股票

隨著特斯拉第三季財報繳出亮眼成績，連刷第五季獲利，華爾街無論空頭或多投都盛讚，特斯拉財報達到 / 超出投資者預期，週四 (22 日) 還有投行對先前降評舉措公開認錯。

特斯拉 (TSLA-US) 週四股價上漲 0.75% 至每股 425.79 美元，連續兩個交易日收紅。

特斯拉 週三 (21 日) 盤後公布第三季財報，EPS 和營收優於預期，且連續第五季獲利，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 笑稱，該季表現為史上最佳，他從未像現在這樣，對特斯拉的未來感到樂觀。

特斯拉還維持其 2020 年銷售約 50 萬輛電動汽車的目標，代表第四季特斯拉將會交付約 181,000 輛汽車。矽⾕鋼鐵⼈馬斯克還暗示，明年銷量可能落在 84 萬至 100 萬輛之間。

馬斯克對特斯拉的未來感到樂觀 (圖片：AFP)

投行 Baird 分析師 Ben Kallo 和 David Katter 週四在給客戶的一份報告中承認，他們在 1 月份將該股評級下調至「持有」為時過早。當時的判斷顯然是不正確的，因為特斯拉有足夠的管道和能力來配置資金，並且有多種方式來推動營收大幅增長。

Baird 分析師表示：「特斯拉相對同行競爭的優勢是巨大的，而且還在不斷增長，能夠快速部署資金，我們認為，隨著時間的推移，傳統 OEM (原始設備製造商) 不太可能有效地參與競爭。

Baird 稱，對於尋求 ESG、可持續發展和顛覆性技術趨勢的投資者來說，特斯拉是必須擁有的股票。

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 維持特斯拉「持有」評級，他表示，重要的是，特斯拉重申年產 50 萬輛的目標，運營現金為 24 億美元 (高於預估)，持續的盈利水準對多頭來說很關鍵，也說明儘管遭遇了前所未有新冠黑暗風暴，但這種商業模式仍然沒有出現赤字。

高盛表示，特斯拉達到甚至超出投資者對關鍵項目的期望。由於盈利率和自由現金流，該季度表現強勁，我們還注意到，不包括向競爭對手出售碳排放信用額度，電動汽車毛利率仍然很強勁，這會是特斯拉潛在盈利潛力的一個好兆頭。