長年成本問題仍纏身 富國銀行考慮出售資產管理部門

路透社 (Reuters) 週四 (22 日) 引述消息人士指出，富國銀行 (WFC-US) 考慮出售旗下資產管理，是富國銀行執行長 Charles Scharf 新上任一年以來最大的一次內部改組。

內部人士指出，截至 6 月底富國銀行資產管理部門總計資產管理規模約 5780 億美元，該部門出售價值約高於 30 億美元，目前有幾家資產管理與私募公司正與富國銀行洽談中。

這跡象顯示經歷產品銷售醜聞後，Scharf 試圖扭轉富國銀行的情勢，力求大刀闊斧刪減成本。他曾表示已經設下長期撙節目標，每年節省 100 億美元成本。

富國銀行 2016 年未經客戶同意私下開設數百萬個帳戶，遭美國監管機構開罰後，一直設法壓低成本。儘管公司主管表示罰金的影響已淡去，然而根據近日公布的第三季財報，淨利年減 57% ，顯示成本陰霾仍未散去。

聯準會 (FED) 嚴格控管富國銀行的資產負債表，只有在富國銀行能證明風險管理與控制充分改善時才能解除限制。對此 Scharf 在財報說明會中表示，有意出售非核心業務，為資產負債表騰出空間。

早在 Scharf 出售資產管理部門前，富國銀行就開始裁員，該銀行去年也將退休計劃部門以 12 億美元出售給 Principal Financial GroupInc。

資產管理部門是富國銀行財富和投資管理部門的一部分，提供客戶共同基金和退休產品，消息人士指出，富國銀行計劃保留其中的財富管理部門，專門服務現有高淨值客戶的需求。