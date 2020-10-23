英國正式與日本簽署EPA 脫歐後首度與主要國達成通商協定

日本、英國週五 (23 日) 在東京正式簽署「經濟夥伴協定」(Economic Partnership Agreements，EPA)，未來經過日、英兩國議會承認後，目標在 2021 年 1 月生效。

日本外務大臣茂木敏充與英國國際貿易大臣特拉斯 (Liz Truss) 在日本東京的飯倉公館正式簽署日、英 EPA，這項協定大致承襲日、歐 EPA 在工業產品及農產品的關稅優惠待遇。日本製乘用車的關稅稅率將階段性調降，於 2026 年降至 0%。日本出口到英國的鐵路車輛及零件，還有用於電動車 (EV) 的電子控制盤等關稅，則會即刻廢除。

另外在農產品方面，英國要求日方針對英國產藍起司新設低關稅的額度，日本方面拒絕，不過也承諾當來自歐盟的進口量減少時，將會讓英國產來適用低關稅。

英國在 2020 年 1 月正式脫歐，在過渡期於年底結束前，日本與英國之間的貿易適用日、歐 EPA 等原先規定。但為了避免日後的關稅問題，日、英兩國近日加快進行 EPA 談判。

對於英國而言，日、英 EPA 是脫歐後首度與主要國家所簽下的通商協定。另外英國也表示，有意願加盟「跨太平洋夥伴關係協定」(TPP) 。