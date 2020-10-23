明年智慧音箱出貨量可望年增21% 台組裝廠動能增溫

看準明年消費性市場回溫，各大品牌下半年陸續推出智慧音箱新品，市調機構 Canalys 今 (23) 日表示，全球智慧音箱市場將在明年回溫，估出貨量將達 1.63 億台，年增 21%，有助台組裝代工廠營運動能。

Canalys 表示，今年在疫情衝擊下，全球智慧音箱成長受限，年增僅 3%，但中國在疫情控制下，年增幅將達 16% 優於全球，不過看好居家娛樂需求成長，品牌廠包含蘋果 (APPL-US)、亞馬遜 (AMZA-US)、谷歌 (GOOG-US) 今年也續推新品，搶攻智慧家居商機。

蘋果今年秋季發表會上推出全新 HomePod mini，售價僅 99 美元，被視為搶攻入門市場，與谷歌 Nest Audio、亞馬遜 Echo 競爭，而後兩者也持續強化智慧音箱應用結合 AI 人工智能，提升用戶體驗，Canalys 更預期到 2024 年全球智慧音箱數量將達 6.4 億台。

隨著智慧音箱市場持續成長，代工業者也將同步受惠，其中，亞馬遜 Echo 主力代工組裝廠有鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW)，谷歌智慧音箱有廣達 (2382-TW)、和碩 (4938-TW)，英業達 (2356-TW) 則為蘋果 HomePod 主力組裝廠。

另外，外傳緯創 (3231-TW) 今年也已取得 Sonos 訂單，日前宣布買下馬來西亞新廠，擴大布局 IoT 市場，也被市場解讀將再擴大投入智慧音箱市場。