歐元區10月製造業PMI創26個月新高 惟服務業萎縮加劇

根據數據服務公司 IHS Markit 在週五 (23 日) 公布的數據顯示，由於新一波疫情相關的防疫封鎖限制對服務業帶來衝擊，本月歐元區經濟活動有所回落。歐元區 10 月綜合採購經理人指數 (PMI) 跌至 49.4。

隨著第二波疫情席捲歐洲，有 90% 的經濟學家認為，這將有對歐元區的經濟復甦帶來阻礙。數據顯示，歐元區 10 月綜合 PMI 從 9 月份 50.4 跌至 49.4，低於成長與萎縮的榮枯分界線 50，僅略好於分析師預期的 49.3。

該區經濟活動主要受到服務業的拖累，歐元區 10 月服務業 PMI 從上月的 48.0 進一步降至 46.2，低於分析師預期的小幅下跌至 47.0，為五個月來新低。

不過，歐元區 10 月製造業 PMI 從 53.7 攀升至 54.4，創下 26 個月以來的高點，並遠高於分析師預期的 53.1。期間內，製造業產出指數更升至 57.8，高於前值的 57.1，並創下 32 個月來新高。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「由於第二波疫情導致商業活動再度下降，歐元區陷入雙底衰退的風險有所增加。」此外，他也表示，重新陷入衰退的前景將對歐洲央行是否要擴大刺激政策帶來更大的壓力。

隨著市場對疫情憂慮持續增加，拖累服務業情況惡化加深，德國是唯一的亮點，法國和區內的其他國家皆陷入衰退。

數據顯示，德國 10 月綜合 PMI 為 54.5，較前一月的 54.7 略為下滑，但仍高於 50 的榮枯線，並高於市場預期的 53.2。

德國製造業表現強勢，德國 10 月製造業 PMI 為 58.0，高於市場預期的 55，並創下自 2018 年 4 月最高水平。服務業活動則有所下降，主要受第二波疫情導致的新限制措施及不確定性增加所拖累，德國 10 月服務業 PMI 則下滑至 48.9。