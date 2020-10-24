美大選前達成新刺激法案？佩洛西：這取決於川普

民主黨與白宮就新紓困案的談判仍存在關鍵分歧，但在美國大選日前通過的機率似乎仍然渺茫，佩洛西週五 (23 日) 表示，新刺激法案可能在大選前產生，這取決於美國總統川普。

週五 (23 日) 眾議院長佩洛西表示，如果川普希望批准該經濟刺激法案，則該法案可能在美國大選日前通過。

佩洛西稱：「談判中最大的進步是，我認為他們將在很大程度上接受科學。我們實踐草擬該法案，希望我們能夠解決它 (意見分歧)… 如果川普總統願意，我們可以在大選之前做到這一點，包括與參議院共和黨員會談。」

佩洛西不想對白宮做出任何讓步

美國財政部長梅努欽與佩洛西在關鍵議題上仍進展甚微，梅努欽稱，佩洛西必須做出讓步才能達成共識。在許多問題上仍在討論中。如果她想讓步，那就可以達成協議。

梅努欽稱，佩洛西必須做出讓步才能達成共識 (圖片：AFP)

川普週四抨擊，佩洛西不想對白宮做出任何讓步，故雙方尚未達成任何協議。

白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows) 說，談判過程中，佩洛西沒有採取太多行動，我們取得的大多數進展都是川普總統做出的讓步。白宮經濟學家庫德洛週五表示，新財政刺激措施的談判進展不大。

參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 警告，白宮切勿在 11 月 3 日大選之前與佩洛西達成規模約 2.2 兆美元新刺激法案協議。

白宮與佩洛西間仍有三大要點未達共識，包括：民主黨要求向州和地方政府提供援助、學校撥款、共和黨堅持為企業提供責任保護。

GLOBALT Investments 投資經理 Keith Buchanan 稱，國會傳出的言論令人困惑且相當不穩定，這些不確定性導致美股在近幾個交易日中下跌一些。