寒舍艾麗10/26起轉作防疫旅館 每晚7000元起 餐飲正常營運

連鎖飯店集團寒舍 (2739-TW) 轉投資寒舍艾麗酒店今 (23) 日宣布，響應政府防疫需求，將於 10 月 26 日起將 10-24 樓層客房加入防疫旅館行列，防疫住房專案為，精緻客房每晚 7000 元起 (已含 15.5% 的政府稅與服務費)，而餐飲業務正常營運。

寒舍艾麗酒店座落於台北市信義區，擁有絕佳的地理位置，館內設有 9 房型、235 間客房，將提供 5 房型共 211 間作為防疫客房，其他不開放使用。

寒舍艾麗說明，防疫住房專案精緻客房房型，每房每晚 7000 元起，若要近距離欣賞台北 101 美景，景隅精緻客房房型，每房每晚 8000 元起 (均已含 15.5% 的政府稅與服務費)，方案包含早午晚三餐，提供主廚精心設計多樣化中西式菜色，並使用一次性餐具。

不過，在客房區轉作防疫旅館期間，寒舍艾麗館內 5 樓宴會廳、6 樓 LA FARFALLA 義式餐廳及 THE TERRACE 大廳酒吧與 7 樓 EB SPA 玩美會所皆正常營運。

寒舍艾麗強調，由於設計有獨立動線，檢疫旅客須經由專屬獨立入住通道至指定客房樓層，而一般賓客從停車場或由 1 樓大廳進出，絕無任何共同接觸及使用共用區域可能，分流安全無疑慮。