寒舍：飯店業供過於求 房價恐續下滑

連鎖飯店集團寒舍 (2739-TW) 今 (28) 日召開股東常會，寒舍董事長蔡伯翰指出，今年第二季至第四季國內將投入營運的觀光旅館共 12 家，將新增多達 2896 間住房，在來台人數不如預期的趨勢下，飯店供過於求狀況短時間難以緩解，可預見住宿服務業的平均房價，短期仍將持續下滑，整併風也將加速。

蔡伯翰認為，住宿服務業大者恆大趨勢明顯，國內住宿服務市場也進入從量升到質變的整理期，並由單純滿足商務和觀光需求，轉為多元化客群發展、差異化服務體驗。

寒舍指出，旗下台北喜來登酒店和台北寒舍艾美酒店營收均穩居台北市觀光旅館前 10 大，去年兩大據點營收共 38.9 億元，不過，今年以來受到新冠肺炎疫情衝擊，住宿和餐飲收入低迷，對整體產業衝擊顯著。

為因應疫情衝擊，寒舍以員工提前排休、發展餐飲外帶業務、暫時關閉部分客房樓層，以及飯店出租人協商租金減免等措施因應，期待第三季客源回流，寒舍認為，若疫情在暑假來臨前能有效控制，國旅消費動能可望產生一定的挹注。

另外，寒舍直指，近 2 年陸客來客比重均未達 20%，在目前政經情勢下，預料後續中國來台旅客人次難以回溫，將積極應對掌握頂級消費客源、爭取多元化國際旅客，以及加強國旅市場布局、發展餐飲業務等，以減輕影響。

寒舍旗下目前共有 3 家據點營運中，包括台北喜來登酒店和台北寒舍艾美酒店，以及礁溪寒沐酒店，目前仍持續進行位於捷運松江南京站五星級商務旅館的籌備工作。

為搭上國旅轉強的熱潮，寒舍今日也宣布超前部署暑期旅遊市場，集結旗下三大據點推出住房聯合促銷專案，每晚 4999 元即可入住台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店和轉投資的寒舍艾麗酒店，還可獲得價值 6000 元現金禮劵。