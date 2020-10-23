【日盛投顧】台股量縮壓回

◆盤勢分析

1. 周五台股小高盤開出之後，因指數再度逼近萬三大關，市場追價意願轉趨保守，盤中指數再度翻黑。終場指數收 12,898.82 點，下跌 18.21 點，跌幅 0.14%。

2.OTC 指數開高震盪，收在 166.04 點，漲幅 0.28%。目前上方壓力在前波高點 169 點，下方支撐為半年線約 160.5 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股開高走低，收長黑 K 棒線。

(2) 量能：成交量再縮至 1,522.00 億元，顯示接近萬三市場追價意願薄弱。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔向下、MACB 柱狀體走低，技術面呈現震盪格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 4.79 億元；外資 - 27.70 億元、投信 + 4.43 億元、自營商 + 18.48 億元。

半導體、IC 設計、綠能、貨櫃吸睛

1. 半導體、IC 設計：2344 華邦電傳出獨家吃下蘋果 iPhone12 系列新機 OLED 面板外掛 NORFlash 訂單，股價再創波段新高。3041 揚智擴展新產品線，正建立 WiFi6 晶片團隊，相關產品最快將於明年 6 月量產出貨相關產品，早盤股價快速攀升；6239 力成董座出門信心喊話，股價量出跳高。

2. 綠源：太陽能族群的 1809 中釉一度強攻亮燈漲停，3576 聯合再生、3691 碩禾逆勢走高；風電族群部分，1519 華城勁揚超過 5% 領漲，帶動 1513 中興電尾盤放量上攻。

3. 貨櫃航運：運價上揚有望推升貨櫃航運獲利，配合美國零售庫存來到歷史低點，週五貨櫃航運類股走強，長榮、陽明上漲超過 3.5%，再創波段新高價。

4. 操作建議：近期國際股市隨美國選舉與歐洲疫情變化而呈現大幅波動，台股近期因量能無法有效地擴增，預期短線仍將在 12600～13000 點來回區間震盪。短線操作建議可將焦點放在蘋果相關供應鏈，未來還有雙 11 與聖誕銷售等相關受惠股。