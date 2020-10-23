蘋概股不給力 台股開高走低跌18點收12898點 周線仍收紅

美股周四收漲，激勵台股今 (23) 日開高，但上檔萬三關前壓力沉重，蘋概股也未受 iPhone 12 開賣激勵，電子股成交比重下滑至 66%，資金轉進傳產及中小型股，加權指數終場小跌 18.21 點，收在 12898.82 點，成交值僅 1516.55 億元，周線收紅，累計本周上漲 148.45 點。

蘋果首款 5G 版 iPhone 今日開賣，主要蘋概股台積電、鴻海均在盤下整理；大立光表現一枝獨秀，終場漲逾 1%，收在 3180 元；獨吃 iPhone 12 外掛 NOR Flash 大單的華邦電，股價直奔漲停；玉晶光、日月光投控、可成等蘋概股漲勢也不俗。

其他權值股方面，聯發科持續震盪走跌，聯電也面漲多回檔壓力，台達電、南亞、矽力 - KY、智邦等跌勢都相當重；群創持續獲得法人青睞，股價上漲 1.5%、友達同步走揚；宏碁受惠 Chromebook 業績成長，獲外資上調目標價，今日股價開低走高，終場勁揚逾 4%。

貨櫃航運業淡季不淡，法人看好第 3 季獲利表現，帶動龍頭長榮今日一度爆量大漲逾 5%，創波段新高，陽明也漲逾半根停板，萬海漲 0.6%；貨運承攬業者台驊、中菲行、捷迅股價同步走升。

大同經營權變天，今起恢復一般交易，擺脫 3 個多月的全額交割，帶動股價大漲逾半根停板，一度來到 23.35 元，創 5 個多月新高。