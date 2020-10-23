美隆電前9月純益年減逾5成 每股賺0.66元

音響大廠美隆電 (2477-TW) 今 (23) 日公佈自結，第 3 季稅後純益 5028 萬元，季減 41.26%、年減 49.19%，每股純益 0.26 元；前 9 月稅後純益 1.3 億元，年減 52.2%，每股純益 0.66 元。

美隆電 9 月營收 3.38 億元，月增 20.48%、年增 8.3%；稅後純益 3153 萬元，年增 13.84%，每股純益 0.16 元；第 3 季營收 8.21 億元，季增 16.98%、年減 15.06%；前 9 月營收 20.66 億元，年減 25.44%。

美隆電以台灣為研發中心，生產基地涵蓋蘇州、東莞及印尼廠，其中，東莞廠佔整體營收比重 90%、台灣 10%，蘇州廠日前同意接受蘇州市政府購入相成區澄陽街道房屋辦公室，蘇州市政府將以總金額人民幣 6.98 億元 (約新台幣 29.8 億元) 作徵收補償。

桃園廠除為研發基地外，近年增設人工智慧 AI 生產線，並於年初啟動試產，後續將依照客戶訂單狀況，調整產能；另外，因應美中貿易戰、分散生產基地，在印尼設立新廠，預計明年初啟動試產，產能規模將與東莞廠相當。

展望後市，美隆電表示，訂單能見度看至明年農曆年，不過擔憂疫情再起，客戶下單有趨於保守的情況，力拚明年營運優於今年。