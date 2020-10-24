不再送豆腐頭、耳機 蘋果舉環保大旗 享受配件營收成長

蘋果 (APPL-US) 新推出的 iPhone 12 並不隨盒提供電源適配器 (俗稱豆腐頭) 和耳機，僅附上 Lightning to Type-C 充電線，使用者必須以 19 美元加購 iPhone 12 適用的 20 瓦特新款插頭，才能體驗快充。

蘋果新款充電頭 20 瓦特，Type-C 接口

當然，使用者也可以搭配舊款充電線使用舊款 5 瓦特的插頭，而省下這筆。

蘋果舊款充電頭 5 瓦特，USB 接口

雖然蘋果以環保減碳為由取消隨盒贈送插頭，但該新款插頭帶來的銷售額，以及為 iPhone 12 打造的 MagSafe 充電系統，應可讓「硬體配件和可穿戴設備」類別實現成長。

該類別包括 Apple Watch、AirPods、充電器和其他配件等產品，已呈現令人期待的成長，今年第三財季，蘋果銷售年增近 17% 至 64.5 億美元。蘋果預計 10 月 29 日公布第四財季結果，但該財報將不會反映 iPhone 12 與相關產品的銷售情形，因為這些產品週五起才開賣。

藉著 iPhone 12 去掉插頭 (加購價 19 美元)、去掉有線耳機 (無線 AirPods 起價 159 美元)，以及新推出的 MagSafe 充電器 (39 美元)，蘋果本季的配件銷售額應該可大獲提振。

除此之外，蘋果新推出售價 99 美元的 HomePod 智慧音響將於下個月開賣， 以及 Apple Watch 以 199 美元起價更好入手，在在都可望提高硬體銷售。

德意志銀行分析師研究報告指出了這一潛在成長。「儘管蘋果聲稱不再隨手機贈送耳機和充電頭是為了生態環境 (他們配了一條充電線)，但事實上，這樣的決定也有利公司財務。」

除了 iPhone 12 的近期銷售以外，蘋果新推出的充電系統 MagSafe 也為 iPhone 更多配件奠定基礎，長期以來一直有傳聞指出，蘋果最終目標是取消 iPhone 機身上的充電孔，就像幾年前 iPhone 取消標準耳機孔那樣，這樣反過來會讓 iPhone 使用者購買更多配件。

或許取消充電頭和耳機確實對環景有益，畢竟蘋果每季運送數千萬部 iPhone，其包裝和塑料減少，肯定正面改善環境，但更能確定的是，這也能促使 iPhone 使用者向蘋果購買更多高利潤的配件，讓蘋果營收保持成長。