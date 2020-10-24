技術問題？亞馬遜網站付款方式刪除Apple Card

一些亞馬遜 (AMZN-US) 使用者週五 (23 日) 發現，他們的亞馬遜帳戶內儲存的 Apple Card 號碼已經被刪除了。

CNBC 透過 2 個亞馬遜獨立帳戶確認，該帳號週四仍可用 Apple Card 購物，但週五 Apple Card 已經被刪除，不再是付款選項之ㄧ。

亞馬遜表示，網站並非故意刪除 Apple Card 作為付款方式，這是因為技術漏洞所致。

亞馬遜發言人聲明，「我們已經發現這個技術問題，並正積極儘速解決。」

蘋果 (AAPL-US) 和高盛 (GS-US) 去年合力推出 Apple Card，可配用蘋果電子錢包 Apple Wallet app，並且直接向顧客行銷該信用卡。

蘋果沒有立即回應置評請求。

Apple Card 旨在利用 iPhone 或其他線上購物時透過 Apple Pay 系統進行無接觸式付款，但因具有萬事達信用卡號碼，所以也可像其他信用卡般使用，因此即使亞馬遜不使用蘋果付款服務 Apple Pay，Apple Card 持有人原本也可使用 Apple Card 在亞馬遜網站上付款。

《彭博》去年報導，信用卡網絡將 Apple Card 定義為「菁英」，意味每次購物後會向商家收取更高的交換手續費，萬事達卡規定商家不能拒絕手續費較高的「菁英卡」但同時接受其他收費較低的萬事達卡，迫使商家只能接受並支付此費用。