〈盤中零股交易教戰〉小資族買高價股更容易 留意兩大重點投資不吃虧

盤中零股交易將於 26 日正式上路，證交所提醒，投資人出手前務必留意兩大重點，包括：留意委託申報數量，避免誤植單位、每筆委託皆有交易成本，下單前須先確認交易費計算方式。

過去投資人想投資個別標的零股交易，必須等到當天盤後才能進行交易，26 日開始盤中零股交易新制上路後，民眾也能在台股盤中交易時段進行零股交易，與現有的盤後交易雙軌並行。

證交所表示，投資人在盤中進行零股交易時，應留意區別普通交易與盤中零股交易的下單委託界面，出手前並注意買賣委託申報數量，留意避免誤植交易單位。

此外，盤中零股交易和其他交易相同，每筆委託都需手續費，因此下單前務必瞭解零股交易手續費之費率與計費門檻，參與盤中零股交易前，務必先跟券商確認盤中零股交易手續費計收方式。

證交所表示，盤中零股交易買賣申報時間為當天上午 9 點到下午 1 點 30 分，並從當天上午 9 點 10 分起進行第一次撮合，之後每 3 分鐘進行集合競價撮合，根據價格與時間優先原則成交。

證交所進一步說明，撮合後對外揭示成交價格及數量與未成交最佳 5 檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，且買賣申報以限價為限，並僅限當日有效，換言之，盤中零股交易未成交的委託單，將無法保留至盤後零股交易時段。

證交所指出，收受買賣申報期間實施試算行情資訊揭露，即自上午 9 點開始第一次揭示，其後每隔 10 秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳五檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊, 至下午 1 點 30 分止。

此外，為避免價格持續波動，盤中零股交易也有價格穩定措施，自第一次撮合成交後至下午 1 點 20 分，如每次撮合前經試算成交價格漲跌超逾前一次成交價格之上下 3.5% 時，即對當次撮合延緩 2 分鐘，並繼續接受買賣申報。

根據證交所統計，目前共有 53 家券商參與零股交易，市占率約 97%，投資人如欲進行盤中零股交易，可洽有辦理該項業務券商。