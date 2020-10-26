悠遊付繳納地價稅 財經專家「大佛李其展」在家刷一下就拿7%回饋

面對未來經濟局勢難預料，比起進場追高殺低，也許我們可以更進一步思考：「後疫情時代的理財趨勢變化有什麼值得民眾多留意?」擁有十多年股票外匯操盤經驗的大佛李其展，透露自己從疫情以來，已開始使用悠遊付來享受無現金支付帶來的防疫生活，大佛表示「無現金社會」並不是指整個社會完全沒有現金，而是指一種以電子支付為主的經濟模式! 「無現金社會」將是一種貨幣形態演變的必然趨勢。

北市地價稅即將開徵，怎麼付最方便？

現在使用 Easy Wallet 悠遊付台北市地價稅即可在家掃描輕鬆繳再享有 7% 回饋，單筆滿一萬元更額外加碼 300 元，就大佛觀察，現在市面信用卡並沒有像悠遊付一樣可大筆回饋非消費交易項目給民眾，重點是使用悠遊付可選擇信用卡付款，這麼高 CP 值的行動支付 APP，千萬不能錯過。而這麼好的優惠要怎麼取得呢？就請大佛李其展直接帶大家一步一步了解如何下載並實際應用悠遊付繳納地價稅。(以下皆以大佛李其展本身經驗分享）

立刻下載悠遊付，信用卡繳稅再賺 7% 回饋

步驟一、首先使用 iOS 的朋友請到→

https://apps.apple.com/tw/app/easy-wallet-%E6%82%A0%E9%81%8A%E4%BB%98/id786065396

使用 Android 系統的朋友請到→

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easycard.wallet&hl=zh_TW

下載後開啟使用即可看到下圖 (圖一) 的權利義務條款，在第一行就寫明本 APP 是由悠遊卡股份有限公司開發並維護，可以在最大限度的情況下保障我們的資料不會外洩以及交易的安全性。

(圖一) 使用前的權利義務條款。

步驟二、進入主畫面後點選右下方「我的」這個目錄之後，就會進到像下圖 (圖二) 這樣的註冊選項簡單輸入電話號碼並通過認證後，就可以開始綁定我的悠遊卡與綁定銀行帳戶。

(圖二) 簡易註冊即可使用。

步驟三、當完成身份認證後，就可以直接透過「我的」頁面功能，利用銀行帳號將錢直接儲值到錢包內，在順利連結銀行帳戶後，此時只要點儲值選項，就會出現快速儲值的金額選項，分別是 500、1000 跟 10000，我們只要點一下其中一個選項，在經過加密認證後就會跳出像下圖 (圖三) 的內容，錢包餘額中馬上就有 500 元可以使用。

(圖三) 當完成身份認證後，就可以直接透過「我的」頁面功能，利用銀行帳號將錢直接儲值到錢包內。

步驟四、完成電子錢包儲值後，接下來就是我們的重頭戲，透過悠遊付繳納台北市地價稅獲得 7% 回饋，詳細步驟就像圖四這樣，先從首頁點擊台北市地價稅連結，再直接開啟相機掃描稅單上的條碼，最後再確認繳費就完成了，當進入選擇支付方式時，除了透過銀行帳戶或悠遊付帳戶內餘額付款之外，也開放綁定信用卡付款繳納地價稅，消費者使用悠遊付消費將會比以往更加便利支付方式也可以更多元。不需要吹風淋雨跑出門，一個動作就可以線上繳稅拿 7% 回饋。

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（圖四）溫馨提醒已下載悠遊付 APP 的民眾，需更新至最新版本才能使用繳稅功能 iOS 最新版本：iOS_3.0.15_release_125(含) 以上、Android 最新版本：Android_3.0.15_release_221(含) 以上。

這邊要特別，地價稅每年開徵一次，繳納期間為每年 11 月 1 日至 11 月 30 日，課稅所屬期間為每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。地價稅逾期繳稅，每超過 2 日按照稅額加徵 1％滯納金，超過 30 日還没有繳稅，地方稅稽徵機關會移送法務部行政執行分署強制執行。

生活繳費回饋多多

像大佛李其展一樣主要活動區域都在台北市的朋友，悠遊卡幾乎可包辦了所有大眾運輸工具，但在自己開車的時候，路邊停車的繳費單就需要悠遊付來支援了，因為除了繳納地價稅外，悠遊付現在也提供更多樣化的生活繳費功能，包含剛剛所說的台北市停車費、自來水費、市立醫院醫療費與學雜費，只需要綁定一次，未來都一樣可以手機輕鬆繳，連小朋友的學雜費都可以一併解決，更重要的是相對其他支付方式，悠遊付給大家的回饋就是比別人更多，現在到年底前的各項生活繳費都有高達 7% 的回饋，實在是非常划算。

（圖五）生活繳費筆筆 7% 回饋。

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悠遊付合作特店持續增加！打造最輕鬆的無現便利生活圈

大佛李其展表示，為打造無現生活圈，悠遊付除了可以實體購物之外，還可線上購物支付，以及親友間轉帳，加上悠遊戶帳戶最高加值上限 5 萬元，單筆交易金額可達 5 萬元，加值、支付上限金額都比悠遊卡提高，使得民眾與商家可透過「悠遊付」進行更大金額的多元交易。

今年首批合作店家除了雙北捷運、公車、台灣大車隊之外，還陸續增加了頂好超市、萊爾富、OK、JASONS、PChome、生活市集以及寧夏夜市、南門市場、南機場夜市以及諸多微店攤商等。悠遊付透過掃條碼或網路認證的模式進行，大幅擴張使用的空間與機會，讓不方便設置感應器或刷卡機的商家，也可以接受悠遊付的支付方式，運用新金流讓悠遊卡的功能更完善，讓可以用悠遊卡的地方，就能從悠遊付加值。

（圖六）悠遊付更多了掃 QR code 的收款功能，用戶之間只要將轉帳碼分享給對方，收到的人透過悠遊付就可以收到款項，使得今年用戶間轉帳免手續費的使用度與未成年理財議題討論比往年更夯。

此外大佛李其展發現，因悠遊今年付新增了掃 QR code 的收款功能，使得今年用戶間轉帳免手續費的使用度與未成年理財議題討論比往年更夯，用戶之間只要將轉帳碼分享給對方，收到的人透過悠遊付就可以收到款項，未來無論是朋友間的小額分帳，親子間的年節紅包或是零用錢都可以一次解決且免轉帳手續費，實在省去跑實體商店儲值或是一把零錢不好存放的麻煩。透過 App 進行智慧化管理，實現一卡（悠遊卡）一付（悠遊付）的模式，讓全國民眾都能一手掌握多元支付生活圈。這麼好用的悠遊付 App，快點下載來開啟更方便的生活吧，還沒有下載的朋友趕快來試用看看。

（圖七）悠遊付地價稅繳稅 7% 回饋。

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