〈熱門股〉華邦電拿蘋果大單 周漲2成攀8個月新高

華邦電 (2344-TW) 拿下蘋果 iPhone 12 系列新機 OLED 外掛 NOR Flash 晶片大單，激勵本周股價強漲，周五 (23 日) 亮燈漲停，收在 17.4 元，攀近 8 個月新高價，股價周漲幅達 2 成。

華邦電今年拿下 iPhone 新機 OLED 面板外掛 NOR Flash 晶片大單，隨著 iPhone 12 系列新機開賣，OLED 面板需求大爆發下，華邦電將大啖 5G 換機潮商機。

在華為提前拉貨帶動下，華邦電 NOR Flash 產能從 7 月初起開始滿載，儘管 9 月中旬後已開始無法供貨華為，但需求復甦，且 iPhone 12 新機拉貨力道強，加上部分客戶預先備庫存，華邦電產能目前持續滿載。

華邦電表示，目前 NOR Flash 市場價格尚未調漲、持穩表現，但客戶幾乎不談價錢、直接下單，NOR Flash 庫存已見底，成品庫存不到 10 天，在需求持續暢旺下，產能供不應求。

華邦電受惠子公司新唐 9 月完成併購日本 Panasonic 半導體相關事業，帶動營收跳增，第三季營收 160.34 億元，季增 25.7%，年增 19.5%，寫單季新猷；前三季營收 403.35 億元，年增 11.06%。