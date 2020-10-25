〈觀察〉精品成百貨業種今年最大黑馬 頂級消費風正吹向童裝

今年以來百貨業業績倒吃甘蔗，一方面受惠於餐飲業種 5 月過後迅速回溫，幾乎所有百貨業者均不約而同指出─「精品」是成長最大動能，有業者更不諱言，「只要有精品業種的百貨，今年就不會差」，而隨著國內高端消費力持續發酵，可觀察到，這股精品風正吹向至精品童裝。

據悉，新光三越台中店、台南店今年前三季仍維持正成長，原因在於館內的精品如 Louis Vuitton、HERMES 等銷售力道相當強勁，而新光三越信義新天地四大館中，一向主打全客層且銷售額居冠的 A8，今年至今業績罕見落後 A4，原因也是 A4 以高單價的精品銷售為主。

從各大百貨的周年慶觀察，台北 101 由於精品、珠寶腕表買氣旺，周年慶業績年增近 30%。

微風首波周年慶同樣優於預期，微風廣場本館精品業績大增 8-12%，共出現 15 位千萬刷手、150 位百萬刷手，微風分析原因在於精品貨源足，再加上國人無法出國，將過往出國購買精品的消費力轉向國內。

有精品業者不諱言，隨著台商回流潮，一些過往不在國內的董娘 VIP 再次成為頂端消費主力，這二年可看到「董娘經濟」發酵，而國內今年防疫表現優異，也令許多國際大牌紛紛將貨源調往台灣。

而在這波精品消費潮下，可以發現，精品風逐漸吹向童裝。

先是台北 SOGO 忠孝館宣布改裝童裝樓層，儘管並未強打精品品牌童裝，而是定位「潮童」，但規劃有兒童 THANQ 俱樂部，提供會員和家長休憩專屬空間給、不定期舉辦親子活動，同時，也增設兒童家具展售區、兒童遊樂區，並導入五星級哺乳室硬體。

而微風南山近來也打造出全台首個精品童裝樓層 Petit Luxe，一口氣集結 Fendi、Chloé、Dolce & Gabbana、Stella McCartney 和 Moschino 等品牌，以及 30 個歐美嬰幼兒特色品牌，並設有全新 babyMADISON café，希望搶下高端親子客群消費商機。

整體來看，今年國內精品消費熱潮並未受到疫情衝擊，甚至更好，買氣一路從女用、男用精品甚至蔓延至童裝，顯然國人購買力仍有龐大潛力，端看業者如何在這個浪潮下脫穎而出。