【袁志峰專欄】內銀強勢可持續

10 月 23 日推介 - 中國平安 (2318), 上日收市 $84.4

1) 股市前景

恒指連升 5 日累漲 2.6%，期間跑贏美股及 A 股，主要受內銀股普漲所帶動。平安銀行三季度淨利潤同比增長 6.1%，較上半年淨利潤同比下跌 11.2% 有明顯改善，估計中資銀行三季度盈利優於市場預期的概率極高，內銀股將繼續跑贏大市，首選仍是工商銀行 (1398)。

今天推介是中國平安 (2318)，中國 10 年期債息從 4 月底約 2.50% 升至目前的 3.19%，有助改善保險公司的投資收益。平安銀行三季度淨利潤同比上升 6%，優於市場預期。有投資銀行周一增持 10 億元中國平安股份，也屬利好消息。分拆陸金所於美國上市，可釋放價值。建議買入，目標價 90.0 元，止損價 80.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 58 點，早盤最多曾跌 198 點，午後回升，收報 24786 點，升 31 點或 0.1%。成交額按日跌 2% 至 1072 億元，10 月以來日均成交額為 1115 億元。港股通南向資金淨買入 21 億元，10 月以來淨買入 340 億元。

藍籌股 18 升 27 跌 5 持平。濠賭股金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 皆升逾 5%，是升幅最大藍籌。內銀股包括工商銀行 (1398)、建設銀行(939) 及交通銀行 (3288) 皆漲逾 2%。中國聯通 (762) 跌逾 11%，是表現最差藍籌。其次是申洲國際 (2313)、中國移動(941) 及中海油 (883) 皆跌逾 2%。

恒生科技指數持平，成份股 13 升 13 跌 4 持平。六隻最大科技股漲跌不一，但變動都少於 1%。貓眼娛樂 (1896) 及眾安在線 (6060) 皆漲逾 3%，是表現最好成份股。晶片股中芯國際 (981) 及 ASM 太平洋 (522) 升接近 3%。新東方在線 (1797) 及 FIT HON TENG(6088)跌逾 4%，是表現最差成份股。手機零件股舜宇光學 (2382)、瑞聲科技(2018) 及比亞迪電子 (285) 跌 1%-2%。

板塊方面，濠賭及內銀股跑贏大市。郵儲銀行 (1658) 漲逾 5%。永利澳門 (1128)、澳博控股(880) 及新濠國際 (200) 皆漲逾 4%。電訊、晶片、手機零件、建材及太陽能股下跌。信義光能 (968)、福萊特玻璃(6865) 及保利協鑫能源 (3800) 分別跌逾 3%、5% 及 8%。中國建材 (3323) 及華潤水泥 (1313) 跌逾 2%。

周四上証指數低開，早段跌幅擴大，最多曾跌 1.3%，午後做好，收報 3312.5 點，跌 0.4%。深証成指跌 0.5%，科創 50 指數跌 1.5%。滬深兩市總成交約 6600 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金淨賣出 27 億元，連續 7 日淨賣出，10 月以來淨買入減至 84 億元。

3) 上日美股市況總結

周四美股三大指數上升。道指收報 28363 點，升 152 點或 0.5%。標指升 0.5%，納指升 0.2%。美匯指數升 0.4%，收報 92.95。現貨金價跌 1.0%，收報 1905 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元匯價再度觸及強方兌換保證 7.75，金管局承接美元沽盤，並向市場釋放 150 億港元。下周二，香港銀行體系總結餘將增至 3878 億港元，較 9 月底多 1443 億港元。(信報)

5) 個股訊息

北京控股 (392) 公布，按照中國企業會計準則編製，旗下燕京啤酒今年首三季股東應佔溢利 4.8 億元(人民幣，下同)，按年下跌 24.7%。期內，營業收入 98.7 億元，按年減少 4.9%。(信報)

港交所權益披露資料顯示，摩根大通本周一購入約 1197 萬股中國平安 (02318)，涉資約 10.17 億元，持股由 14.86% 升至 15.02%。(信報)



了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/