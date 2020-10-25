〈觀察〉電容需求優預期 台廠營運旺到明年Q1

智慧手機、筆電等帶動電容需求大增，被動元件龍頭村田製作所 (Murata) 認為，到明年 3 月底電容出貨將優於預期，上修 2021 財年財測；通路業者也指出，目前積層陶瓷電容 (MLCC) 需求強勁、鉭質、鋁質電容更為緊俏，國內相關廠商可望受惠此波產業向上趨勢，支撐第四季到明年第一季的營運表現。

國內廠商來看，MLCC 指標廠商包含國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、信昌電 (6173-TW) 等；鋁質電容則有鈺邦 (6449-TW)、凱美 (2375-TW)、金山電 (8042-TW) 等；而國巨旗下美國基美 (KEMET)，除了有鋁質電容外，鉭質電容更是全球市占第一，國巨也將成為此波產業景氣向上中的主要受惠者。

日本被動元件大廠村田製作所近日宣布上修財測，公司指出，目前零組件需求已經從新冠疫情中影響中提前回溫，當中，又以電容以及模組產品狀況最為強勁，預計到明年 3 月底、2021 財年年度出貨將超過先前預估。

村田認為，以應用來看，智慧手機需求成長、遠距辦公及教學推升電腦、筆電相關需求，車用市場在世界各國政府祭出經濟刺激措施下，也帶動整體需求向上。

而國內通路商業者也坦言，雖然過往第四季為被動元件淡季，但目前看來今年可望淡季不淡，不僅 MLCC 強勁需求延續，價格持穩，鋁質、鉭質電容需求則更為緊俏，也有部分缺貨的情況發生。

此外，5G、Wifi 6、人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、電動車、資料中心伺服器等將趨勢應用，在傳輸頻率、運算算力以及散熱需求大增下，對電容的規格、用量都將會有顯著的提升，也將是相關廠商明年營運的一大利基。