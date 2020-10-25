〈觀察〉半導體業又掀收購潮 今年潛在交易達千億美元 規模僅次2015年

今年 7 月以來，半導體產業傳出的併購案，潛在總交易規模就達到 1000 億美元；在半導體產業已高度成熟的情況下，投入新技術研發門檻高，美中貿易戰也促使非中國半導體廠加速整合，以穩固產業領先地位，使今年半導體產業再度進入併購高峰期。

根據研調機構 IC Insights 報告指出，在 ADI 併購競爭對手 Maxim、輝達 (Nvidia) 收購安謀 (Arm) 兩大併購案催生下，今年前 9 月已成為半導體併購史上規模第二大的一年，僅次於 2015 年。

2015 年為半導體併購案的歷史高峰，當年總交易金額達到 1077 億美元，包括安華高科技 (Avago) 以 370 億美元合併博通 (Broadcom)，英特爾 (Intel) 以 167 億美元併購 Altera，恩智浦 (NXP) 以 120 億美元收購飛思卡爾 (Freescale) 安森半導體 (ON Semiconductor) 以 24 億美元收購 Fairchild，日月光以約 40 億美元收購矽品等。

而今年以來，半導體產業再度掀起新一波併購潮，ADI 以 210 億美元併購競爭對手 Maxim，輝達 (Nvidia) 將以 400 億美元收購安謀 (Arm)，英特爾將記憶體事業以 90 億美元出售給 SK 海力士，並傳出超微 (AMD) 有意以 300 億美元收購賽靈思 (Xilinx)，光是這四大半導體收購案，總交易金額就已達 1000 億美元。

隨著 5G 時代來臨，人工智慧、物聯網、雲端與車用電子產業等應用，進入另一波需求高峰，即便大廠亟欲擴大營運規模，搶食 5G 市場大餅，但在半導體產業已高度成熟的情況下，加上投入新技術研發門檻高，加速半導體產業鏈的併購與整合，成為各大廠壯大經營規模、確保專業領域市占率最有效率的途徑。

另一方面，近年來，受到美中貿易戰影響，大環境不確定性因素高，除了供應鏈加速擺脫對中國市場的依賴，分散生產基地佈局外，觀察近年來的半導體產業併購案，非中國半導體廠之間也加速整合，構築越難以撼動的技術壁壘，以穩固產業領先地位。