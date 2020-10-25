〈觀察〉CCL廠擴充質量並進 高階產品需求湧現挹注動能

PCB 上游原物料廠不斷進行產能擴充搶搭 5G、AI 等趨勢性應用商機，另外半導體載板、英特爾伺服器新平台等新需求，也成台廠 2021 年的布局焦點。

汽車電子、5G 通訊與雲端儲存伺服器等需求持續提高，研究機構看好，到 2030 年，全球自駕車、聯網車、電動車等新車輛的相關市場規模將達到 8000 億美元。自駕車仰賴先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與車聯網等科技基礎，其中車內娛樂、AI 深度學習演算法與運算速度等更是關鍵，其中更需透過 HDI 製程生產，有利 CCL 廠等高階產品營運，業者積極布局，目的都是瞄準中國客戶與基建需求。

由於中國計畫提高自主掌握手機晶片、高階電子材料生產比重，業者多認為，此政策方向有利台廠布局。

縱然市場趨勢如此，但實際發展不斷有小波折，包括全球最大中國 5G 基地台建設，受美方干擾導致發展不如預期、英特爾伺服器新平台也一再拖延上市時程，使得多家 CCL 廠第三季業績不如預期，但明年干擾因素可望獲得解決，CCL 業者透露，第四季起需求向上訊號已浮現。

同時，看好 5G 產品將推升 IC 載板需求提升，原材料原由日系材料商掌握，台 CCL 業者也為需求進行超前布署，擴大營運觸及面向。

台廠除台燿 (6274-TW) 之外，CCL 廠聯茂 (6213-TW) 也擬與日本三菱瓦斯化學擬在台成立合資公司，共同開發 BT 載板的半導體封裝基材。

其中產能擴充方面，聯茂投資手筆不小，在江西投資 18 億元擴產，產能以因應 5G、電動汽車與物聯網等高頻材料需求為主，江西新廠首期產能分別在去年第四季及今年第一季已分階段開出，合計開出 60 萬張，聯茂今年下半年將規劃進行江西廠第二期擴充方案，對擴產動作相當積極。

台光電 CCL 產品在產品打入蘋果手機板供應鏈後，今年中國湖北黃石廠將再新增每月 60 萬張產能，集團月產能將達 355 萬張，寫歷史新高，目前除昆山廠月產能 135 萬張，中山廠月產能 95 萬張，桃園及新竹廠月產能 65 萬張，今年第一季在黃石廠已順利量產月產能 30 萬張，預計完成再增月產能 30 萬張，合計 2020 年底黃石廠會增加月產能 60 萬張，台光電集團整體月產能將達到 355 萬張。