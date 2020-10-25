〈盤中零股交易〉一張表看懂最夯十大標的 護國神山老少通吃！

台股一直都有零股買賣機制，但因成交比重還不到 1%，所以普及率偏低；隨著盤中零股交易上路在即，對許多新手零股族來說，一定最關切熱門交易標的為何，據統計顯示，小資切入零股最愛的還是「護國神山」台積電、股王大立光等高價股，是老少通吃的熱門股；而台灣 50 近日雖然不在前十名排行榜之列，但也是零股族愛買的常客。

過往零股交易的時間僅限於「盤後」，但也因為流動性不一，無法保證一定可以買得到，使得占每日交易比率僅 0.08-0.11%，為了帶動年輕小資族群投資股市的意願，透過「盤中」零股交易，增加盤中交易時段，能讓買賣零股成交的機會增加。

低利時代，預算不多的小資族，可以在零股市場找到希望！從熱門交易排行榜可發現，小資族發揮「向錢衝」的精神，就是要賺價差，大多鎖定「貴森森」的高價權值股，以第一名的台積電為例，目前買一張要花超過 45 萬元，錢不夠沒關係，透過零股交易，買個 10 股，不到 5000 元，100 股也只要約 4.5 萬多。

10 月以來，台積電只有 5 個交易日不在零股成交金額第一名，這 5 天是被股王大立光超車，簡單來說，冠亞軍寶座就是台積電、大立光輪流坐。股后矽力 - KY 也因為高不可攀，投資人只好買零股紓解高成本壓力，因此被零股族納入口袋名單。

值得一提的是，聯電一張雖然只要 3 萬多元，但已經連續 3 個交易日擠進零股成交金額排行榜前 10 名。聯電短短二個月時間不到，股價飆近七成，週五一度衝上 34 元高價，再度刷新 18 年來紀錄，終場聯電雖跌 0.25 元，收 32.75 元，市值仍守穩 4000 億大關，因此也受到零股族追捧。

此外，國民 ETF 元大台灣 50 近日雖然不在熱門零股的前十名排行榜之列，但 0050 隨著其成分股企業發展、股價成長，價格也水漲船高，一張要價也約 10 萬多元，由於 0050 穩定配息的吸引力，向來也是零股族喜愛標的。