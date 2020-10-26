〈台股盤前〉族群、個股表現成主流 靜待美超級財報佳音

台股上周五終場下跌 18.21 點或 0.14%，以 12898.82 點作收，成交值萎縮至 1526.25 億元，為 10 月的單日次低量，市場觀望氣氛重，隨著美股持續陷入整理，日韓股今 (25) 日開盤後小漲 0.2% 上下，法人認為，由於國內外科技大廠陸續公布第三季財報，台股仍將呈現族群、個股表現盤。

三大法人上周五在集中市場合計賣超 4.68 億元，其中，外資賣超 27.7 億元，投信買超 4.54 億元，自營商買超 18.5 億元，自營商終結連 3 賣。

美股方面，由於美國新紓困案的談判仍存分歧，再加上英特爾崩跌逾 10%，投資人陷入觀望，上周五四大指數漲跌互見。

道瓊指數下跌 28.09 點或 0.10%，收 28,335.57 點；標普 500 指數上漲 11.90 點或 0.34%，收 3,465.39 點；那斯達克指數上漲 42.28 點或 0.37%，收 11,548.28 點；費城半導體指數下跌 10.22 點或 0.43%，收 2,360.23 點。

供應鏈傳出，蘋果將於 11 月發表首款搭載安謀架構自製 CPU AppleSilicon 的 Mac 電腦，有助推升台積電、廣達和欣興等相關供應鏈出貨動能。

蘋果新 iPhone 銷售開紅盤，業界傳出，蘋果憂心僅大尺寸新機搭載的 LiDAR 備貨量太少，恐拖累 iPhone12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 出貨，對 LiDAR 主力代工廠穩懋緊急大追單，穩懋產能爆滿。

除了蘋果話題熱，近期開始籌備明年推出的下一代 Switch 生產計畫，傳出任天堂規劃導入最夯的 Mini LED 顯示技術，並打破過往由夏普、JDI 兩日商供應顯示器的慣例，來台找上群創供貨。

法人認為，近來蘋果新品討論熱度佳，隨著出貨升溫，蘋概族群可望成為行情接下來的主要領頭羊，而就大盤來看，短線指數空間仍不大，持續關注美股超級財報周登場，包括超微、微軟、亞馬遜和蘋果等重量級財報，將牽動相關供應鏈走勢。