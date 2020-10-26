【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 上周五民主黨與白宮就新紓困案的談判仍存分歧，華爾街持續觀望，英特爾崩跌逾 10%，重擊整個科技板塊，四大指數收盤近乎持平，漲跌不一。AMD 上漲 3.2%、FB 上漲 2.4%、NVIDIA 上漲 1.72%、台積電 ADR 為微漲 0.11%，美光下跌 2.81%、intel 下跌 10.58%。

2. 上周五台股小高盤開出之後，因指數再度逼近萬三大關，市場追價意願轉趨保守，盤中指數再度翻黑。終場指數收 12,898.82 點，下跌 18.21 點，跌幅 0.14%。

3.OTC 指數開高震盪，收在 166.04 點，漲幅 0.28%。目前上方壓力在前波高點 169 點，下方支撐為半年線約 160.5 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股開高走低，收長黑 K 棒線。

(2) 量能：成交量再縮至 1,522.00 億元，顯示接近萬三市場追價意願薄弱。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔向下、MACB 柱狀體走低，技術面呈現震盪格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 4.79 億元；外資 - 27.70 億元、投信 + 4.43 億元、自營商 + 18.48 億元。

5. 半導體、IC 設計：2344 華邦電傳出獨家吃下蘋果 iPhone 12 系列新機 OLED 面板外掛 NOR Flash 訂單，股價再創波段新高。3041 揚智擴展新產品線，正建立 WiFi 6 晶片團隊，相關產品最快將於明年 6 月量產出貨相關產品，早盤股價快速攀升；6239 力成董座出門信心喊話，股價量出跳高。

6. 綠源：太陽能族群的 1809 中釉一度強攻亮燈漲停，3576 聯合再生、3691 碩禾逆勢走高；風電族群部分，1519 華城勁揚超過 5% 領漲，帶動 1513 中興電尾盤放量上攻。

7. 貨櫃航運：運價上揚有望推升貨櫃航運獲利，配合美國零售庫存來到歷史低點，週五貨櫃航運類股走強，長榮、陽明上漲超過 3.5%，再創波段新高價。

8. 操作建議：近期國際股市隨美國選舉與歐洲疫情變化而呈現大幅波動，台股近期因量能無法有效地擴增，預期短線仍將在 12600~13000 點來回區間震盪。短線操作建議可將焦點放在蘋果相關供應鏈，未來還有雙 11 與聖誕銷售等相關受惠股。。

9.PS5 預購瘋 聯發科茂達搶肥單：Sony 新世代遊戲機 PS5 將在 11 月於全球上市開賣，目前各大主要市場開放預購名額都已經銷售一空，供應鏈傳出 Sony 正向相關零組件廠加大拉貨力道。市場指出，PS5 概念股的 2454 聯發科、4919 新唐、6138 茂達及 6679 鈺太等 IC 設計廠將可望拿下這波追單商機，推動業績持續進補。

10. 供需吃緊 塑化行情喊燒：耶誕等節慶旺季發酵，塑化行情加溫推進，其中，ABS、PS，以及 PVC 因短線供需緊俏拉抬，報價強勢走堅，成為族群攻堅指標；另外，EG、SM 也隨著下游聚酯、ABS 增溫，庫存加速去化，醞釀反彈轉機能量。受惠供需緊俏，市場報價趨堅，包括 1301 台塑、1326 台化、1305 華夏、1313 聯成、1309 台達化、1303 南亞、1312 國喬及台苯 1310 營運看俏。

