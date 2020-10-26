OANDA本週外匯市場看點（2020年10月26日〜10月30日）

上週貨幣對強弱

從上週主要貨幣的強弱圖表來看，美元是最弱的，其次是加元和日元，而紐元，歐元，瑞士法郎和英鎊則相對強勢。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

歐洲央行董事會，日本銀行財務政策決策會議

本週，在歐洲圈將召開歐洲央行董事會定於，在日本將召開日本央行貨幣政策會議。

這次在歐洲央行董事會，貨幣政策改變的可能性不是很高，但是如果在歐洲央行行長拉加德在會議上提出未來貨幣政策的一些線索，歐元可能將出現不穩定

日本央行的貨幣政策在本次會議上改變的可能性也較低，因此對市場的影響被認為是有限的，但是基於會議內容，以及黑田行長的講話內容等，可能會讓日元變得不穩定。

英國與歐盟的貿易協商

本周英國和歐盟之間貿易談判的報導可能會繼續左右英鎊和歐元。如果達成有利於該協議的積極報導，則有望成為歐元的支撐材料，但如果出現負面報導，則可能成為對歐元上漲壓力的材料。因此，似乎有必要根據情況靈活應對。

美國追加經濟對策的協定

在美國，注意力將繼續集中在有關其他經濟措施的討論上。但是，在總統大選結束之前，談判可能會很困難，而且很有可能成為美元上漲的壓力。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

美元兌日元匯率繼續在 105 日元區間內小幅波動，週三跌破 105.00，並且繼續在 104 日元區間內波動。

從 OANDA 持倉數據圖表看，在買盤比率佔據 66.7% 的上漲中，其中大部分受到下跌影響，持有賬面損失，反彈時的逐漸賣出，最低價下跌的話，止損賣出會增加，可以看出價格可能持續上漲受阻的情況。

從 OANDA 掛單數據圖表來看，在當前價格上方限價賣出掛單很多，上漲受阻情況似乎會持續。

從日線圖看，最高價逐漸下跌趨勢中，價格在不斷收縮的同時，持續在支撐位 104 日元附近推移，如果均衡被打破，被破一方的壓力可能會增強。

可以考慮在上方價格能否突破高位線寄近期高位位置，在下方能否守住低位線及近期低位位置等同時，來耐心的觀察價格會向上或者向下推移。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週，雖然歐元兌美元持續走強，但是在接近 1.19 位置上漲受壓，持續了疲軟的推移。

從 OANDA 持倉數據圖表看，在賣出持倉比率佔據 63.7% 的上漲趨勢中，由於持續堅挺推移，其中大部分持倉賬面損失，下跌時的回購，以及出現高價上漲時，止損買入都在增加，似乎會持續堅挺推移。

本週，歐元兌美元能否持續堅挺推移值得關注。出現下跌時關注能否守住低位線及近期支撐位，出現上漲時價格能否突破高價等同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD



上週，英鎊兌麼遠持續走強，價格在上漲接近 1.318 後，收盤階段出現了下跌至 1.3 附近的情況。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上漲趨勢持續，持有賬面損失的賣出持倉變多，雖然可能會繼續穩定，但是近期下跌影響，持有賬面損失的買入持倉少許增加，低價位下跌的話，這些持倉的止損賣出要注意。

在當前，從 9 月末開始持續上漲趨勢，本週也要關注走勢能否持續。下跌時能否守住低位線及近期支撐位，或者上漲時價格能否上漲突破最高價等，以此來尋求行情走勢方向。

AUDUSD

上週，英鎊兌美元在開盤階段下跌持續之後，出現了反彈跡象。

從 OANDA 持倉數據圖表看，在 0.7-0.725 區間內相差很多持倉中，由於近期上漲影響，持有賬面損失的賣出持續少許增加。

價格出現突破高位線寄近期高位位置的話，這些持倉的止損買入也要小心。

另一方面，價格出現跌破低位線或者低價位的話，買入持倉的止損可能會增加。

從日線圖看，價格逐漸出現收縮情況，均衡被破的話，可能會出現方向感，因此本週要關注均衡能否被破。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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