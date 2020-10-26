中鋼協：鋼價逐月回升 惟仍不及去年

周一 (26 日) 中國鋼鐵工業協會表示，今年前 9 個月中國重點統計鋼鐵企業營收達 3.4 兆人民幣，年增 5.4%，銷售成本年增 6.1%，成本漲幅大於收入 0.7 個百分點。同期，平均銷售利潤率 4.05%，比去年同期下滑 0.66 個百分點。

中鋼協稱中國鋼材價格已逐步回溫，但整體價格水準低於去年。1～9 月份中國鋼材平均價格指數為 102.44 點，年減 5.66%。從月度數據來看，自 4 月起中國鋼材價格呈現逐月回升走勢。

中鋼協表示，預計全年粗鋼產量將超過 10 億噸，年增率 3%～5%。同時預估全年鋼材出口量將下滑約 15%，進口量則將成長約 60%。預期全年重點統計鋼鐵企業有機會出現純益約為 1800 億人民幣，與去年同期略低或保持不變。

中鋼協指出，目前鐵礦砂、煤炭、焦炭和廢鋼價格均處於高檔，且呈上漲態勢。但在鋼材價格難以大幅上漲的情況下，今年中國鋼鐵廠要提高效益並不容易。

此外，中鋼協提到中國前三季鋼鐵生產保持平穩，產量小幅上揚。根據數據顯示，今年 1～9 月份，中國粗鋼產量 7.8 億噸，年增 4.5%；生鐵產量 6.7 億噸，年增 3.8%；鋼材產量 9.6 億噸，年增 5.6%。

從季度來看，第一季粗鋼產量年增 1.2%，第二季年增 1.7%，第三季年增 10.3%。

下游產業快速復甦，拉動需求明顯成長。數據顯示，1～9 月份中國粗鋼消費量達 7.69 億噸，年增 8.94%，漲幅比 1～8 月份擴大 1.7 個百分點，成長主要在於中國政府重大投資項目的啟動和汽車、家電等下游產業的快速復甦，拉動鋼材需求。