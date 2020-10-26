A股盤整三個月 中資券商普遍對後勢樂觀

進入 7 月中旬後，陸股開始陷入高檔盤整之勢。上周五 (23 日) 收盤，上證綜指下跌 1.04%、科創 50 指數下挫 2.91%、深證成指下滑 2%，創業板指收低 2.72%，各指數有回到箱型底部支撐區間，市場擔心 A 股今年的漲勢是否告一個段落。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

目前中國十大券商普遍認為目前 A 股中期走多頭的格局沒有改變，現在需要等待的是 11 月初科創板新增 IPO 和美國大選兩事件落幕後，指數才有機會脫離盤整格局走揚。

至於選股方面，投資人可找尋與經濟周期相關的低估值產業，這類企業有機會出現落後補漲。另一方面受惠於「十四五規劃」的概念股，則可望在十九屆五中全會的會議期間有所表態，這也是投資人值得留意的方向。

券商觀點

中國中信證券認為，上週中國 GDP 公布後 A 股出現經濟數據不如預期的短暫修正，同時市場對於流動性偏緊俏的預期心理也使得大盤出現調節，加上美國大選的不確定性，使得投資人加碼意願不足。不過在美國大選後，市場紛擾結束，指數將重啟基本面持續改善的誘因，出現一波中期緩漲的行情。

中金公司則表示在十一長假後股市曾一度短暫反彈，但受到美國大選前全球資金觀望氣氛濃厚、歐美疫情再爆發、投資者預期中國貨幣政策偏緊縮，及 A 股今年漲幅大、估值高的企業業績跟不上股價漲幅等因素影響，導致指數出現回檔。

但中金公司認為上述因素只是短期，目前中國通膨壓力小，貨幣政策只是回到正常化，指數回檔使得估值壓力減輕，且在不確定因素過後，指數仍將重回漲勢。

廣發證券則認為 A 股後勢存在不確定性，主要因為目前 A 股的高的估值，使市場對市場利率的敏感度上升，而企業獲利銜接不上，會更凸顯問題。整體來看，中國經濟復甦領先全球，但 A 股近期表現卻比國際市場弱，主要原因在於貼現率的不同，歐美維持低利率而中國利率持續處於較高水準，這反應在國際資金推升人民幣 (炒匯)，卻不流入股市，且註冊制推行後未來股票供給量也較大，均將壓抑 A 股表現。