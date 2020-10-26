〈台股盤後〉盤中零股交易首日量能未放大 漲價題材股撐住大盤收小紅

台股今 (26) 日開高，但是台積電熄火，使得漲勢收斂，買盤大多集中在具漲價題材的傳產股，撐盤力道有限，終場加權指數小漲 10.21 點，收在 12909.03 點，儘管今天為盤中零股交易上市首日，但是成交值並未明顯放大，僅有 1635.62 億元。

蘋概三王中，台積電終場以 450 元作收、下跌 0.44%；鴻海以 80.2 元作收、下跌 0.62%；股王大立光以 3195 元作收、上漲 0.47%。面板雙虎也上漲表現，但是相對來說，電子權值股普遍熄火。

傳產股中運輸股表現也亮眼，主要是受惠 BDI 指數逐步回升，陽明漲停作收，萬海、四維航也都有 8、9% 剽悍漲勢，長榮、中櫃、榮運、長榮航、宅配通、裕民等則上揚 2-6% 不等。

大陸橡膠期貨創高，帶動橡膠類股今天也強強滾，南帝最高漲到 68.4 元股價創掛牌新高，台橡、厚生、申豐、正新、建大都表現不俗。

雙 11 網路購物節帶動紙箱需求增加，造紙類股今天坐擁漲價題材，以及永豐餘小金雞永豐實明天將登錄興櫃，永豐餘母以子貴強勢大漲，永豐餘漲停打開以上漲 6.68% 作收，同集團的華紙也同歡勁揚超過 6%，工紙大廠榮成也走高超過 3%，帶動造紙類股指數大漲近 3%，創 2017 年 9 月以來、三年新高。

整體來說，台股目前受到美國疫情跟美國總統選情影響，觀望氣氛濃厚，成交量明顯受到壓抑，就算盤中零股交易還是未讓交投明顯放大，今天盤面上以原物料、航運、塑化等報價題材上漲，且加上大陸雙 11 即將到來，相關概念股也都有反應，其餘主流大型電子股呈現休息，台股目前量縮，代表追價意願謹慎，加上本周有許多財報公布及法說會，預估指數仍會維持橫向整理格局。