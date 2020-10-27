【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國平均新增確診數創歷史新高，加上國會新一輪刺激方案在大選前出來機率渺茫，市場賣壓出籠，終場美股四大指數呈現下跌，漲跌幅介於 - 1.64% 至 - 2.29%，其中道瓊指數最為弱勢，台積電 ADR 下跌 1.79%，聯電 ADR 下跌 1.08%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量增上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為季線 (約 12,733 點) 附近，上檔壓力為 13,050 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 有機會再度黃金交叉，短線有利支撐。

3. 櫃買指數下跌下跌 1.04%，收在 164.31 點。短線支撐為 158 點附近，壓力為 168 點附近。

4. 觀盤重點：美國新冠疫情確診人數創新高，再度干擾國際股市，加上美國總統大選在即，市場呈現觀望氣氛濃厚，我們認為短線上行情成交量不易放大，預期指數維持在季線至前高區間震盪，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再增加持股。選股方向可留意蘋概、IC 設計、生技、運動風、二線塑化、內需。

5. 英特爾晶片尋求委外代工，摩根大通率先預測英特爾可能於 2021 上半年外包給 2330 台積電，新報告進一步預測，此商機將為 2330 台積電額外創造近百億美元的收入，換算 2020～2025 年 2330 台積電營收將複合成長 8%；樂觀情境下，成長速度更挑戰 11%。

6. 記憶體廠 2337 旺宏昨（26）日舉行法說會，董事長表示，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）成功打進蘋果 iPhone 12 供應鏈，搶得五成有機發光二極體（OLED）面板用 NOR Flash 訂單，至於美國將中國大陸晶圓代工廠中芯國際列入黑名單一事，直言，「近期已看到轉單效應。」

7. 在 AirPods 無線耳機成為蘋果公司一大營收成長來源之際，知情人士透露，蘋果計劃明年發表新版入門款 AirPods 與 AirPods Pro，並可能由立訊精密與歌爾包辦多數代工。彭博資訊報導，消息人士表示，蘋果正在開發第三代入門款 AirPods 與第二代 AirPods Pro；新一代入門款 AirPods 的設計與目前的 AirPods Pro 相似，耳機柄較短，可更換耳塞，並可望延長電池續航力，但不具降噪功能。相關受惠廠商 3376 新日興、5457 宣德、2439 美律等。

8. 隨著美系客戶新品上市，銷售狀況目前也優於預期，連接器廠 2392 正崴在製造端及通路端同步受惠，法人預估，看好美系新機強勁的動能貢獻，其他產品如 NB、觸控筆、遊戲機等今年也有不錯的表現，加上持續投資自動化的效益帶動下，樂觀看待該公司今年獲利將比去年再成長。

