【日盛投顧】高檔區間震盪，個股表現

◆盤勢分析

1. 美國新冠疫情確診人數創新高，再度干擾國際股市，亞股普遍震盪拉回，台股加權指數周一以高盤開出，早盤一度相對強勢抗跌，不過在陸股開盤急殺後，指數一路震盪拉回，成交量稍微放大，OTC 指數走勢則相對集中市場來的弱勢，收盤跌破季線。盤面資金聚焦航運、二線塑化、記憶體、造紙及橡膠族群，終場指數上漲 10.21 點，漲幅 0.08%，收在 12，909.03 點，成交金額為 1，645.11 億元。三大法人合計賣超 44.2 億元：外資賣超 14.59 億元、投信賣超 8.62 億元、自營商賣超 20.99 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為季線 (約 12，733 點) 附近，上檔壓力為 13，050 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 有機會再度黃金交叉，短線有利支撐。

3. 櫃買指數下跌 1.04%，收在 164.31 點。短線支撐為 158 點附近，壓力為 168 點附近。

4. 台股選股方向可留意蘋概、IC 設計、生技、運動風、二線塑化、內需。

結構航運、塑化、橡膠、造紙等傳產股轉強

1. 航運：受惠國際運價持續上漲，加上傳出日本三大貨櫃船公司合組的 ONE 通知客戶美國線 11 月 1 日起每大箱調漲 300 美元，將推升貨櫃航運第 3 季獲利。2609 陽明股價帶量攻上漲停，2603 長榮及 2615 萬海股價均再創今年新高，2636 台驊投控股價再度轉強上漲。

2. 二線塑化：進入傳統旺季，國際供需吃緊，塑化行情加溫推進，1304 台聚 9 月營收攀揚，周一股價再創今年新高，也帶動 1308 亞聚股價反彈上漲；此外隨 PVC 市況增溫，1305 華夏 9 月營收月增 7.18%，周一股價持續上漲站穩所有均線之上；另外 SM 因利差改善放大，營運利多轉機發酵，1312 國喬股價再創今年新高。

3. 記憶體：2344 華邦電受惠 iPhone12 的 OLED 面板搭載低容量 NORFlash 訂單，周一股價持續創下今年新高，也帶動相關 NORFlash 廠 2337 旺宏股價同步轉強上漲。

4. 操作建議：美國新冠疫情確診人數創新高，再度干擾國際股市，加上美國總統大選在即，市場呈現觀望氣氛濃厚，我們認為短線上行情成交量不易放大，預期指數維持在季線至前高區間震盪，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再增加持股。