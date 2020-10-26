中信金簽署支持「碳會計金融合作夥伴關係」為台灣首家加入之金融機構

氣候議題日益嚴峻，為落實盤查與評估金融商品碳排放量，攜手客戶低碳轉型，中信金控 (2891-TW) 今 (26) 日宣布，已於 10 月 8 日正式簽署加入「碳會計金融合作夥伴關係」（PCAF），是臺灣首家加入 PCAF 的金融機構。

中信金總經理吳一揆表示，因應氣候變遷風險刻不容緩，作為亞洲領先金融機構之一，中信金控呼應聯合國永續發展目標（SDGs）與「巴黎氣候協定」精神，積極加入國際倡議，今年 4 月簽署支持「氣候相關財務揭露建議」（TCFD）；旗下子公司中國信託商業銀行於 2019 年簽署赤道原則（EPs）、自願遵循聯合國「責任銀行原則」（PRB），台灣人壽保險公司亦在同年導入「責任投資原則」（PRI）和「永續保險原則」（PSI），今年 7 月公布為金融同業中第一本經確信的 PRI 報告書，並規劃今年底前公布 PSI 報告書，在日常營運中精進環境、社會及治理（ESG）三大面向的永續作為。

碳排放計算是企業設定減碳目標、落實永續的基礎，中信金控表示，金融業與石化業、半導體業等碳密集產業不同，主要碳排放來自於投融資組合中企業的排放量。PCAF 於 2015 年成立於歐洲，2019 年開始向全球推廣其發展的「全球碳會計標準」（Global Carbon Accounting Standard），這套標準能協助金融機構測量並揭露放貸、投資等金融商品產生的溫室氣體排放量，目前全球有 80 家銀行和投資者簽署加入，科學基礎減量目標倡議（SBTi）已正式採用 PCAF 所發展的方法學，作為金融機構揭露金融商品碳排放的統一計算方法。

PCAF 提出方法學可量測金融機構全投融資組合或個別標的之碳排放量，應用範圍涵蓋抵押品、房地產貸款、發電項目融資及公司股權、債務等。中信金控簽署 PCAF 之後，承諾將在三年內量測並揭露投融資組合相關碳排放量，同時學習並分享可靠的碳會計方法與經驗，共同推動 PCAF 總體目標，亦即達成全球至少 100 個金融機構參與並承諾三年內量測、披露其投融資組合的碳排放量。

今年世界經濟論壇（WEF）最新發佈《2020 全球風險報告》中，發生率最高的前五大風險，15 年來首度全是「環境風險」，企業所面對的環境挑戰日趨嚴峻，金融機構亦無法置身事外，中信金控透過簽署加入 PCAF，落實盤查金融商品的碳排放量擴大自身的影響力，致力於協助客戶低碳轉型，持續回應利害關係人的期待，善盡企業社會責任，具體實踐責任金融的永續願景。

