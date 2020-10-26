〈台灣醣聯法說〉搶歐亞市場 生物相似藥最快年底啟動授權

台灣醣聯 (4168-TW) 今 (26) 日召開法說，董事長張東玄表示，除癌症新藥開發外，針對預防骨質疏鬆的生物相似藥，近期已與兩家國際藥廠洽談授權案，且已進入最後階段，將分別搶攻歐洲、亞洲市場，預計今年底、明年初有望對外釋出好消息。

醣聯開發出的原料藥，可同時開發兩種生物相似藥，其中原料藥 Denosumab 分別開發出預防骨質疏鬆以及治療黃斑部病變，總經理楊玫君表示，預防骨質疏鬆的原廠藥，專利將於 2025 年過期，生物相似藥將紛紛搶進、提升市占，不過旗下開發的生物相似藥不會搶首個上市。

楊玫君指出，預防骨質疏鬆的生物相似藥，目前已與兩家國際藥廠洽談授權，分別鎖定歐洲及亞洲市場，最快今年底有望對外公布好消息，由於公司未有 GMP 製造廠，估授權方式為醣聯提供技術，其他生產、銷售由授權夥伴負責。

楊玫君表示，生物相似藥可分為兩大市場，其一是高度開發國家，如美國、歐洲、日本，因當地區域需要降低藥品成本；另一市場為東歐、中東等，此地區醫療資源較落後，無法使用價格較高的新藥，因此選擇價格較低的生物相似藥。

楊玫君說，未來生物相似藥上市後，為提升藥品競爭力，將會考量製造成本、產能規劃等，藉此提升獲利表現。