〈盛群法說〉Q4營收可望再創高 三大效應催化訂單看至明年上半年

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (26) 日召開法說會，展望後市，副總蔡榮宗指出，隨著海外市場回溫，加上台灣、中國客戶拉貨力道續強，第四季營收可望再創高，且因去美化、疫情、產能排擠三大效應催化，客戶多提前下單，部分訂單更已看至明年 6 月，法人估，盛群今年營收將超過 55 億元，創新高。

蔡榮宗表示，今年海外市場受疫情干擾，前三季海外地區業績年減 16%，但隨著疫情趨緩，預期第三季將是海外市場谷底，第四季在海外訂單回流，加上台灣、中國客戶拉貨力道續強，營收將再優於上季，可望連兩季營收改寫新高。

蔡榮宗指出，今年由於去美化、疫情與產能排擠三大效應影響，平均交期延長一個月，客戶因擔憂拿不到產能，多偏向下長單，目前訂單已看至明年第一季，部分常規型產品更可看至明年 6 月。

此外，由於現今 8 吋晶圓產能滿載，小型業者因與晶圓代工廠合作關係較薄弱，代工產能滿載下，產能出現排擠效應，盛群也因此接獲轉單。

由於明年晶圓代工合作夥伴將漲價 10%，目前已重新檢視個別客戶與獲利表現較不佳的產品，將與客戶協調價格，至於晶圓供給量，蔡榮宗認為，明年取得晶圓量應與今年差不多。

從各產品線來看，觸控 MCU 受惠小型家電、TWS(真無線藍芽耳機) 需求熱絡，前三季已出貨 1.36 億顆，年增 34%，且已簽約未出貨的在手訂單尚有 1 億顆，看好第四季出貨量將再攀高。

健康量測相關產品則隨著疫情延續，前三季出貨已達 7000 萬顆，年增 131%，全年可望達 8000 萬顆，較去年大幅成長，安防方面則受惠各國證書陸續到手，客戶急拉貨，前三季出貨量達 1700 萬顆，年增 27%，全年上看 2000 萬顆。

法人看好，盛群今年在健康量測、安防、家電等產品線挹注下，營收將創新高，達 55 億元，每股純益則達 4.2 元至 4.3 元。