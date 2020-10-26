美對台軍售 中國宣布制裁洛克希德、波音防務、雷神

針對美國對台軍售，周一 (26 日) 下午中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，為維護國家利益，中國決定採取必要措施，對參與對台軍售的洛克希德 · 馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及涉及對台軍售中的美國相關個人與實體實施制裁。

此舉就是中國針對美國 21 日宣布的對台三項總價約 18 億美元軍售案的強烈回應。

中國方面再次強調敦促美國恪守一個中國原則的承諾和中美三個聯合公報中的規定，停止對台出售武器及美台間的軍事聯繫。中國將繼續採取必要措施捍衛國家主權和安全利益。

趙立堅表示美國向台灣出售武器裝備，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權和安全利益。中國對此強烈反對，予以強烈譴責。

根據媒體報導，美國 21 日宣布 3 筆對台軍售案，包括遠程陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS）與 F-16 新式偵照莢艙（MS110），軍售總額為 18.1 億美元。

而路透社之前報導指出這次美國對台軍售案是川普 2016 年上台後第八次對台軍售。而相關軍售案將透過美國國防安全合作局，通知美國國會進行最終審查，可望在一個月後正式生效。

