成敗看中國！IIF：今年中國外無一新興市場國家受惠

國際金融協會 (Institute for International Finance) 首席經濟學家 Robin Brooks 周四 (22 日) 警告，若市場多頭認為今年能像 2008 年金融海嘯那般，由中國的復甦帶動其他新興市場國家通貨再膨脹 (reflation)，那他們將大失所望。

Brooks 在周四發布的報告中表示，這次中國的復甦與其他開發中國家經濟成長低迷的分歧，可能會導致海外資產管理經理人將資產轉移到中國，其他新興市場無法受益。

Brooks 指出，這次衰退很大程度上與中國有關，因為今年中國不再像 2009 年那樣推出大規模基礎建設刺激政策刺激全球成長、幫助大宗商品價格回溫，並擴大新興市場商品出口條件。

2008 年金融海嘯後，北京當局大興土木，建造新的摩天大樓、橋樑和公寓等，這些都倚賴新興市場國家出口的石油、銅和其他原材料來完成，提振了亞洲和拉丁美洲的出口與經濟。

Brooks 指出，這回缺乏大量基礎建設的支撐來推升大宗商品的價格，新興市場國家資產也將無法水漲船高，「今年缺少了中國大規模財政政策，也成為抑制中國除外新興市場國家資金流動的關鍵因素。」

據數據顯示，今年新冠肺炎爆發以來，中國祭出強制封鎖以及一連串公共衛生對策，帶動工業活動大幅復甦，是新興國家中經濟成長最顯著的國家。

2009 年與 2020 年新興市場國家年均經濟成長圖 (圖: Marketwatch)

從國際追蹤新興市場的指數來看最為明顯，iShares MSCI 新興市場 (中國除外) 今年以來下跌 6.3%，而 iShares MSCI 中國 ETF 則上漲 22.8%。

受惠於經濟的復甦，中國逐漸受到市場指數或基金所採用，引導其他投資人布局全球的資金配置，進而促使更多資金流入中國，但也同時使其他國家受傷害。

以往聯準會等主要央行在年初實行的寬鬆貨幣政策，對高收益、高風險的新興市場資產是福音，但這回卻並未吸引大量資金流入新興市場國家。相較之下，中國第二季外資投資成長約 5%，外國投資人也在中國債市大肆購買，總購買規模達創紀錄的 335 億美元。