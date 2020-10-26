陳其邁拜會穩懋陳進財 承諾助加速建廠、設投資高雄事務所

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 日前宣布將投資逾 850 億元，進駐南科高雄園區設廠，高雄市長陳其邁因此親自拜會穩懋董事長陳進財，了解需要協助事項，強調會全力支持穩懋加速建廠，同時指示經發局儘速設立「投資高雄事務所」於 11 月開張。

穩懋看好 5G 及 Wi-Fi 6/7 的手持式裝置、基地台成長及光電元件應用普及化，將驅動未來市場需求快速成長，此次投資額高達 850 億元，將積極開發 5G 及光通訊相關技術，估創造逾 4000 個高階人才工作機會，並帶動高雄周邊新市鎮發展。

陳其邁表示，已責成相關局處協助穩懋建廠的行政流程，包括領照、人才招募及周邊交通、生活機能等問題，高市府將全力支持包括穩懋在內的優質大廠落腳高雄。

陳其邁指出，全球 5G、Wi-Fi 通訊技術發展迅速，加上橋頭科學園區、仁武產業園區開發，將往北串連南科高雄園區、楠梓加工區，形成全台最大的科技走廊，以及中央先進半導體製程中心進駐高雄等利多，帶動近年半導體廠商看旺高雄發展、紛紛加碼投資。

高雄市經發局長廖泰翔強調，陳其邁非常重視企業需求，特別指示投資高雄事務所於 11 月儘速開張，針對重大投資案設立專案經理人，一對一提供企業諮詢、輔導、媒合及跨局處協調等服務，務求在最短時間滿足業者所需，爭取投資順利落地。