新創Gogolook獲穩懋新一輪資金投資 海外插旗日本市場

新創公司 Gogolook 繼去年獲得國內私募基金投資後，今 (22) 日宣布再獲得新一輪資金，由砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 投資，Gogolook 表示，新一輪資金將用於加速拓展日本市場、發展金融領域創新，這也是 Gogolook 繼台灣市場後，首度跨足海外市場、設立子公司。

Gogolook 目前跨足通信、金融科技兩大產業，旗下陌生來電辨識軟體 Whoscall 在全球下載次數已突破 8000 萬次，服務範圍涵蓋台灣、日本、韓國、香港、泰國、巴西、馬來西亞等地，旗下防詐信貸比較平台貸鼠先生，也在今年 9 月正式上線。

Gogolook 表示，全球資料庫已累積超過 16 億筆號碼資料，今年也正式運用防詐資料庫與 AI 防詐技術切入 Fintech 領域，啟動 Gogolook 通信與金融科技雙引擎，而選擇日本作為海外市場首站，也是瞄準日本每年 300 億日圓防詐商機。

另一方面，Gogolook 也宣布參與今年日本國家戰略特區福岡市 Beyond Coronavirus PoC 專案，將在日本推出為期三個月 Whoscall 進階版服務並推行用戶調查，加快防詐服務在地化。