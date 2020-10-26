緯穎Q4動能回溫 明年雲端資料中心需求審慎樂觀

雲端資料中心第 4 季需求逐步回溫，伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 執行長洪麗甯今 (26) 日表示，展望明年、中長期資料中心需求仍審慎樂觀，也看好微軟 (MSFT-US) 在台新設資料中心，有助整體雲端產業進一步發展，認為近期平台轉換，對資料中心需求影響有限。

洪麗甯表示，第 3 季雲端資料中心需求走緩，但第 4 季需求逐步回溫，中長期資料中心需求也穩健，但短期歐美疫情升溫，可能影響捷克、墨西哥、美國等地生產狀況，已加強備貨、加大產能，將未來可能的影響降至最低。

根據市調機構集邦預期，今年整體伺服器出貨量將達 1287.4 萬台、年增幅放緩至 3.24%，明年出貨量則將達 1372.5 萬台、年增 6.61%，其中，白牌伺服器今明兩年成長可望達 13%、16.2%，保持雙位數成長，優於一般伺服器成長性。

洪麗甯今代表緯穎出席微軟擴大投資台灣記者會，看好微軟在台設立首座在地資料中心後，有助加速企業資料上雲，不必再將資料送至日本、美國等資料中心，緯穎本身也已將 ERP 系統放在微軟 Azure 雲端平台上運行，整合企業資源、強化跨部門協作。

至於近期正值英特爾伺服器 Ice Lake 新平台轉換期，洪麗甯認為，平台轉換期一定會有影響，但如果從資料中心需求面來看，平台轉換影響並不明顯。

緯穎是微軟雲端伺服器主力供應商之一，占比約達 4 成，緯穎第 3 季營收達 472.05 億元，季減 9.34%、年增 41.56%，累計今年前 3 季營收達 1344.24 億元，年增 17.87%。