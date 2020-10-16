白牌伺服器受惠5G、疫後新常態應用 今、明年維持雙位數成長

市調機構集邦 (Trendforce) 今 (16) 日舉辦產業預測研討會，資深分析師劉家豪分析，今年市場雖受疫情衝擊，但 5G 應用、疫後雲端新常態帶動微型資料中心、邊緣運算成長，推升伺服器需求逐年提升，其中，白牌伺服器瞄準資料中心、雲端運算，今明年可望維持雙位數成長。

集邦預期今年整體伺服器出貨量將達 1287.4 萬台、年增 3.24%，明年出貨量則達 1372.5 萬台、年增 6.61%，其中，白牌伺服器今明兩年成長可望達 13%、16.2%，保持雙位數成長，優於一般伺服器平均 3.2%、6.6% 成長性。

劉家豪表示，明年伺服器市場將迎來疫後雲端新常態，需求將來自四大變革，包含疫情促使工作型態轉變為遠距工作、生活型態改變帶動雲端串流服務需求，另外，地緣政治的不確定性促使廠商調整生產策略，最後，企業也開始重視資料自主性，建立自有的資料中心。

展望未來，劉家豪表示，第 3 季伺服器受阻裝人力無法滿足需求影響，整體出貨下滑，但第 4 季狀況已改善將恢復成長趨勢，而隨著 5G 商轉後，也將帶微型資料中心、邊際運算成長，預期將成為 2021-2025 年產業發展重心，並推動智慧醫療、自駕車、智慧物聯網等應用。