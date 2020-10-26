股匯交投清淡 央行阻升台幣收28.902元 3角漲幅全吐回

新台幣兌美元今 (26) 日早盤攻勢再起，一度勁揚逾 3 角，觸及 28.6 元整數關卡，不過，央行持續捍衛彭淮南防線 28.5 元，加上外資在美國大選前抱持觀望態度，市場交投清淡，終場台幣終止連 2 貶，收在 28.902 元，小升 1.5 分。

新台幣今天以 28.91 元兌 1 美元、升值 0.7 分開出後，旋即展開強勁走勢，一度升值 3.17 角，來到 28.6 元，升幅高達 1.1%，以最強亞幣之姿，續勢挑戰彭淮南防線。

儘管出口商月底有拋匯壓力，但市場觀望氣氛濃厚，缺乏外資買盤挹注，尾盤在央行進場調節下，沒收大部分的升幅，終場以 28.902 元作收，升值 1.5 分，也終結連續 2 個交易日走貶。

美國總統大選倒數一周，市場不確定因素增加，導致台北股匯交投清淡，台股今日收盤成交量能僅 1648.8 億元，台北及元太外匯市場總成交金額也只有 9.49 億美元，匯銀人士預估，本周台幣仍將維持 28.5 至 29.1 元區間整理。

觀察主要貨幣兌美元走勢，台幣早盤一度升逾 1%，終場升幅收斂至 0.05%；離岸人民幣大幅貶值 0.43%；日圓及韓元分別貶 0.13%、0.2%；泰銖升值 0.22%。歐元兌美元則貶值 0.31%、英鎊升值 0.14%。