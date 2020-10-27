〈紐約匯市〉歐美疫情大爆發 刺激避險情緒 美元攀高 

美元指數周一 (26 日) 連續第二個交易日走高，歐美新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大爆發，歐洲實施新的防疫封鎖措施，美國單日新增病例刷新紀錄，且美國刺激計畫談判仍無進展，都刺激避險買盤。英鎊兌強勢的美元呈現貶值，但兌歐元揚升，英國脫歐磋商取得進展跡象，讓投資人保有一些樂觀的理由。

疫情在北半球部分地區捲土重來，美國、俄羅斯、法國單日新增病例都打破紀錄，西班牙宣布進入緊急狀態，義大利下令餐廳和酒吧在下午 6 點前不得營業。

阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 和英國牛津大學合作開發的新冠疫苗證明讓高齡者產生免疫力，此外，英國某大型醫院人員被告知最快下個月準備施打疫苗，但這些消息不足以提振投資人信心。

外匯諮詢公司 Klarity FX 執行董事 Amo Sahota 說：「隨著標普 500 指數下跌，市場開始緊張。如果病例數繼續像之前那樣上升，北美將不得不實施進一步的防疫限制措施，甚至是宵禁和封鎖，就算政府一再表示不想這樣做，恐怕也不得不如此。」

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數，周一紐約尾盤上漲 0.33% 至 93.052。美元兌日圓走高，升 0.1% 至 104.87 日圓。

白宮和民主黨人的刺激計畫談判仍無接近達成協議的跡象，雙方在病毒檢測各持己見。

投資人也對民主黨完全執政的可能性打問號。Sahota 說：「這次大選可能結果之一是民主黨獲勝，但未能控制參議院。如果民主黨未能完全執政，刺激力道就不夠大。」

Ifo 公布的調查顯示，德國 10 月企業景氣指數六個月來首次下跌，拖累歐元走低，歐元兌美元貶值 0.4% 至 1.1811 美元。

英退貿易談判有取得進展的跡象，提振英鎊部分支撐。為了促成協議，歐盟談判首席代表巴尼爾 (Michel Barnier) 將在倫敦待到周三，之後繼續在布魯塞爾磋商。

道明證券歐洲匯市策略主管 Ned Rumpeltin 說：「周末的事態發展顯示磋商將延長至周三，讓市場瀰漫著些許樂觀情緒。法國可能暗示在漁業問題上讓步，讓我們拭目以待。」

英鎊兌美元開高，但隨後因美元走強而走低。英鎊兌歐元升值約 0.2% 至 0.9074 英鎊，後者被視為更能反映市場對英國脫歐看法。

截至週二 (27 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.0710。+0.34%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 1.1810 美元。-0.39%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.3017 美元。-0.21%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7116 美元。-0.28%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3206 加幣。+0.59%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 104.84 日圓。+0.18%