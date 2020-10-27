〈能源盤後〉全球新冠病例陡增 歐洲加強防疫限制 原油挫至3週低點

週一 (26 日) 交易，原油期貨價格下跌，觸及 3 週多以來最低點，係因美國和歐洲新冠確診人數持續大增，拉響了原油需求的警報。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 表示，「石油市場對全球需求看法敏感，歐美 COVID-19 新增確診人數急劇上升，嚇壞了交易者。」

「在利比亞石油增產的過程，公衛狀況惡化，對石油構成更多壓力。」

與此同時，OPEC 秘書長 Mohammad Barkindo 週一表示，經濟成長和需求復甦狀況依舊「貧血」。

他在 CERAWeek 舉辦的印度能源論壇視訊會議上表示，他仍樂觀認為復甦會持續下去，雖然可能會在較低的水準耗費更長的時間，但「OPEC 下定決心堅持撐下去。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.29 美元或 3.2%，收每桶 38.56 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.31 美元或近 3.1%，收每桶 40.46 美元。

根據道瓊斯市場數據，WTI 原油和 Brent 原油最近月期貨價格均收在 10 月 2 日以來最低價。

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙編的數據，週一全球新冠確診病例增加至 4300 萬人，死亡人數上升至 115 萬人。歐洲國家為防疫而增強對活動的限制，上週五美國確診人數創單日新高紀錄，超越了 7 月創下的峰值。

與此同時，分析師指出，供應端也傳來負面消息。利比亞國家石油公司上週末解除了其餘主要石油碼頭的不可抗力狀態。(軍方在 9 月解除封鎖，但並非所有石油設施當時就恢復上線。）

根據路透報導，利比亞國家石油公司表示，利比亞將在兩週內把石油產量提高到 80 萬桶 / 日，在 4 週內提高到 100 萬桶 / 日。

此外，另一場暴風雨預計本週稍晚將抵達墨西哥灣沿岸，交易者也聚焦墨西哥灣的石油和天然氣生產與煉油活動是否會因此中斷。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 週一報告指出，「另一場颶風又準備對美國煉油活動造成直接的衝擊。熱帶風暴 Zeta 正踩著一如颶風 Laura 和 Delta 的軌道而來，肯定會對美國能源產業造成更多混亂和損害。」

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